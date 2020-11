El Sanaya Libby's muestra carácter y se mantiene invicto

El Sanaya Libby's La Laguna continua en lo más alto de la liga Iberdrola. La escuadra tinerfeña sumó ayer su sexta victoria consecutiva y mantiene así su condición de invicto tras doblegar al CV Sayre CC La Ballena por 1-3. Como era de esperar, ambos equipos salieron a por todas en el inicio del derbi canario y fueron a la par durante los primeros compases del encuentro, donde cada punto se disputaba con fuerza, y la igualdad predominaba en el electrónico (7-7). Para abrir la primera brecha en el marcador, las blanquiazules no dudaron en emplearse a fondo y aprovechar los errores defensivos de las locales, logrando imponerse a través de su potencial en ataque (12-20). El primer set cayó del lado del Sanaya Libby's por 16-25.

El Sayre no pensaba rendirse en el siguiente periodo y con Wanda Banguero a la cabeza intentaría cambiar la tónica del encuentro (5-4). No obstante, las pupilas de Juan Diego García insistirían para frenar cualquier acción grancanaria y, con la aportación de Patricia Suárez y Jessica Wagner, conseguirían pisar el acelerador (8-13). El resolutivo trabajo colectivo del conjunto tinerfeño, tuvo la recompensa deseada, ampliando su ventaja en el marcador general (19-25).

Las blanquiazules, con la intención de cerrar el derbi por la vía rápida, apretaron los dientes mostrando su solidez en la red, de nuevo, con una brillante Jessica Wagner a la cabeza (2-5). No obstante, el Sayre, que fue de menos a más, logró dar un golpe en la mesa en el tercer parcial (18-18). Los errores no forzados castigaron a las visitantes, quienes no lograron contrarrestar la calidad de su rival, cediendo por 25-20.

Las locales no permitirían que el equipo tinerfeño cogiera de nuevo el control del encuentro tan fácilmente, y con la eficacia de Sara Esteban, la igualdad pronto volvería al electrónico (10-10). A pesar de los intentos de las grancanarias (16-16), el Sanaya Libby's, a base de un admirable trabajo grupal, pudo salir airoso de un disputado cuarto set y prolongar su buen arranque liguero con una trabajada victoria (21-25).