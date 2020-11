El Echeyde cae de forma clara en Sabadell

El CN Echeyde Tenerife sucumbió ayer de forma clara en su visita a un Astrlpool Sabadell que impuso un ritmo de partido muy alto desde el inicio. Aunque los chicharreros no tardaron en ver puerta (2-1), lo cierto es que los anfitriones no tuvieron excesivos problemas para distanciase en el marcador: 4-1 al final del primer parcial. El inicio del segundo acto fue similar al primero, pues a dos goles rápidos de los catalanes (6-1) solo pudo contestar la escuadra insular con otro (6-2). Se notaba la falta de rodaje del Echeyde, que tras meses de parón por la pandemia solo había jugado un partido. Los de Albert Español se esforzaron por ser agresivos en defensa, pero lo cierto es que el Sabadell siguió sin encontrarse excesivos problemas par anotar: 10-2 al descanso. La segunda parte no tuvo historia.