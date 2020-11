100 días con Fran Fernández

El entrenador del CD Tenerife completa su 'período de gracia' con un balance mejorable en cuanto a resultados en los partidos y posición en la clasificación. En el camino, el técnico continúa en la búsqueda de un funcionamiento más productivo del equipo.

Parece que fue ayer cuando el CD Tenerife anunció la contratación de Fran Fernández como entrenador del primer equipo para la temporada 2020/21. Atrás quedaba la incertidumbre por saber quién iba a sustituir a Rubén Baraja, se caía alguna opción que parecía segura... Pero ha pasado el tiempo. Hoy se cumplen 100 días de esa fecha.

Lo cierto es que el presente no es el que imaginó el almeriense cuando firmó con el club blanquiazul por un año, el pasado 29 de julio, un miércoles. Él mismo reconoce que la situación no es la deseada, con 10 puntos en el mismo número de jornadas de Liga, una posición en la clasificación mucho más cercana a la zona de descenso que a la de promoción, la sensación de que el equipo aún no ha madurado dentro de un patrón de juego concreto... Pero, cómo no, él transmite un mensaje esperanzador. Pese a las turbulencias, intuye que "falta muy poquito" para que el Tenerife consiga "relanzarse" y ofrezca el nivel que verdaderamente puede alcanzar. Le tranquiliza comprobar que, en el trabajo diario e incluso en los partidos, "el equipo compite bien y ni mucho menos está muerto".

La realidad dice que Fernández llega a los 100 días en el club con el Tenerife sostenido por solo dos victorias -en la jornada inaugural frente al Málaga y cuatro fechas más tarde con el Rayo, en ambos casos en el Heliodoro Rodríguez López- y los empates ante el Sporting -El Molinón-, Espanyol, Lugo y Fuenlabrada -Fernando Torres-, los tres últimos, de manera consecutiva. Entre otras cosas, su equipo tiene pendiente enlazar, al menos, un par de triunfos o salir victorioso de un campo contrario.

En este tiempo, Fran repartió minutos de Liga entre 22 jugadores, siendo Adrián Ortolá el único con un pleno, Shaq Moore el otro que ha participado en cada encuentro y Dani Hernández, Carlos Ruiz y Borja Lasso -un caso especial porque no se ha recuperado de la lesión que sufrió el 14 de diciembre de 2019- como los únicos que todavía no han participado.

Además, ha optado por diez alineaciones diferentes. Hasta ahora no ha repetido. Por líneas, en defensa ha utilizado cinco combinaciones. Las formadas por Shaq, Wilson, Sipcic y Muñoz y Kakabadze, Wilson, Sipcic y Muñoz han sido sus favoritas, con tres oportunidades para cada una. En cuanto a las pareja de centrocampistas, gana el dúo Zarfino-Aitor (5), por delante de estos tres: Aitor-Folch (2), Folch-Zarfino (2) y Aitor -Javi Alonso. La media punta también ha tenido un poco de todo. De hecho, por ese puesto han pasado Bermejo (3), Jacobo, Vada (5), Zarfino y Samuel Shashoua, mientras que en el último partido, Fernández optó por atacar con dos delanteros: Apeh y Fran Sol.

Son algunos detalles, más o menos superficiales, del trabajo de Fernández una vez cumplido su período de gracia en el Tenerife. El contador de días sigue su marcha. Pero la competición no espera.