"A veces, cuando no tienes nada que perder, te sueltas"

Fran Fernández no detectó un "cambio radical" en el Tenerife de la segunda parte respecto al que se enfrentó ayer al Fuenlabrada en los primeros 45 minutos. Pero sí percibió otra actitud. "Muchas veces, cuando no tienes nada que perder, te sueltas", explicó.

Al entrenador del Tenerife no le disgustó el arranque del encuentro en el Fernando Torres. "Comenzamos bien, sabiendo lo que nos estábamos jugando", afirmó. "Ellos realizaron un juego directo y provocaron faltas en nuestro campo. Ese fue nuestro debe. Quedó la sensación de que hubo más peligro en nuestra portería. Después recibimos un gol que no se puede dar. Tenemos que defender con más intensidad", lamentó el almeriense, conforme, no obstante, con la posterior respuesta de sus jugadores. "El equipo reaccionó y buscó el empate. Cuando lo consiguió, estuvo más en el campo rival que en el nuestro y creó ocasiones. Siguió empujando y tuvo oportunidades suficientes para que esta vez saliera de cara".

Fernández reveló que la charla del intermedio pudo ser clave. "Es cierto que hablamos en el vestuario. Debemos tener la sensación de que nos jugamos más. En la segunda parte competimos con todo, pero nos faltó marcar otro gol a pesar de que contamos con muchas opciones para ello", declaró.

Quien sí tuvo puntería fue el canterano Jorge Padilla. "Se lo estaba ganando, pero debe tener la capacidad de darse cuenta de que puede ser importante, y si sigue en este camino, vamos a contar con él, pero no solo por el gol", señaló al referirse al majorero. "Hizo un buen trabajo, estuvo vertical, jugó con descaro, ayudó al equipo a juntarse en el medio del campo".

Por último, el técnico del Tenerife insistió en que no le preocupa su continuidad en el cargo. "Me preocupa sumar los tres puntos y que demos pasos adelante en cada partido. Estoy contento con el trabajo que estoy realizando y con la plantilla. A ver si somos capaces de salir de ahí (parte baja de la clasificación). Pero este equipo no está muerto, está muy vivo", declaró Fran para finalizar la rueda de prensa telemática que ofreció después de la visita al Fuenlabrada.