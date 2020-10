Cáceres, siguiente parada para un Clarinos sin freno

Que la racha no se detenga. El Clarinos Ciudad de La Laguna Tenerife busca hoy (17:00 horas), en tierras extremeñas darle continuidad a su buen momento de resultados. Una dinámica que las de Claudio García intentarán prolongar en su visita al Al Qázeres en la que será una nueva una nueva prueba de la fiabilidad de las moradas, que hasta la fecha no conocen la derrota como visitantes: 4 de 4. Las de Claudio García arrojan un gran balance de 6-2 -mejorando incluso el gran inicio del curso anterior en el que vencieron en cinco de sus ocho primeros duelos-, por lo que un nuevo triunfo hoy no solo las consolidaría en la zona alta de la tabla -son terceras- y podría ponerles además con un pie en la próxima Copa de la Reina.

Salvo sus derrotas en el Santiago Martín contra el Valencia y el Spar Girona, dos aspirantes al título, el Clarinos ha sacado adelante todos sus demás duelos, la mayoría frente a rivales que deben estar por la zona media de la tabla: Gran Canaria, Zaragoza, Cadí La Seu, Bembibre, Ensino y Promete. Racha sin mácula con valor incalculable a la que se podría añadir hoy un adversario que por ahora solo ha sido capaz de vencer en dos partidos y lleva tres derrotas seguidas. Para esta tarde, Claudio García mantiene la duda de Kalis Loyd, que el martes se llevó un golpe en la cabeza por el que ya fue baja contra el Promete. En ese duelo explotó Asia Taylor, que con 37 de valoración ha sido elegida MVP de la jornada.

García ha destacado que el trabajo del equipo está siendo "excepcional a todos los niveles" y que pese a las situaciones complicadas que pasa el club "trabajan y ponen todo lo que tienen en cada entrenamiento y en cada partido". Se refiere el técnico al delicado momento económico por el que atraviesa el club, que sigue a la espera de recibir subvenciones y patrocinios atrasados, demora que está provocando impago a las jugadoras y muchos problemas para costear los desplazamientos, como el llevado a cabo ayer a suelo extremeño.