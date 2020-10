Para Fernández "no será una final, pero casi"

Fran Fernández está convencido de que "se verá todo diferente" cuando el Tenerife vuelva a ganar un partido de Liga. Y cree que ese resultado se producirá esta tarde ante "el mejor equipo de la categoría en estos momentos", un Lugo que se presentará en el Heliodoro con una racha de tres victorias seguidas. "Pero nosotros estamos en alza, este equipo va a demostrar de lo que es capaz", prometió en una rueda de prensa telemática.

El almeriense calificó como "importantísimo" el encuentro de la novena jornada de Liga. "No lo voy a considerar una final, pero casi", añadió esperando "que se vea de verdad" lo que pretender ser el Tenerife esta temporada. "Se tiene que demostrar qué queremos ser", insistió antes de referirse al estilo que debería distinguir al representativo. "Queremos dominar todas las fases del juego, y entiendo que sería más fácil que un entrenador dijera que hay que jugar siempre con un fútbol directo, o que lo hiciéramos por abajo, jugándolas todas, pero intento que el Tenerife tenga alternancias y no sea previsible, y eso requiere un proceso", explicó Fernández.

Respecto a la falta de gol del equipo, reconoció que se plantea "en cada prepartido" jugar con dos delanteros, pero confesó que esta fórmula no le llegó a convencer cuando la intentó aplicar. "No me quedé del todo satisfecho", indicó.

Por otra parte, contó que no contempla la opción de que Giovanni Zarfino juegue "de 10" ante el Lugo, de manera que dejó en el aire la duda sobre la composición del centro del campo. "Folch está muy bien y va cogiendo forma, igual que Aitor, Javi Alonso también está preparado y la mejoría de Zarfino está siendo notable".

En general, señaló que confía "casi ciegamente" en toda la plantilla y en obtener resultados.

¿De qué manera? Sin dar a conocer sus planes, Fernández compartió algunas de las claves del encuentro ante el Lugo. "Para ganar tendremos que hacer un partido muy competitivo y que los detalles que nos ocurrieron en otros momentos (fallos defensivos, expulsiones...) no pasen esta vez, porque eso desvirtúa el resto. Si no tenemos errores importantes, estaremos más cerca de ganar".

En suma, remarcó que el Tenerife disputará un partido "bastante importante" con el Lugo. "Necesitamos una victoria, y cuanto antes, mejor. Haríamos bueno el punto del partido anterior y continuaríamos en la dinámica de las últimas jornadas, en las que el equipo mejoró en ciertas facetas".

Por último, advirtió de que esta tarde no necesitará dar descanso a muchos jugadores, pero que sí lo hará con vistas al compromiso del domingo ante el Fuenlabrada.