Muñoz: "A casa no puede venir nadie a quitarnos los puntos"

Siete de los ocho puntos que acumula hasta el fecha el CD Tenerife han llegado en sus partidos en el Heliodoro Rodríguez López. Con las gradas vacías no ruge como lo hacía antes el recinto de la Calle San Sebastián pero al menos las aceptables prestaciones como local del conjunto blanquiazul -ahora que el facto campo parece tener una menor influencia- le están permitiendo para no vivir con el agua al cuello en este arranque liguero. Dos victorias y un empate, este último contra el Espanyol que, sin embargo, no terminan de convencer al vestuario tinerfeñista. Así al menos lo expresó ayer Álex Muñoz. "Nuestro campo debe ser nuestro fortín porque debemos jugar con ese plus de ventaja de estar en la Isla", dijo el lateral catalán antes de pronunciarse incluso con mayor contundencia. "A nuestra casa no nos puede venir a quitar los puntos nadie; tenemos una gran plantilla para competir todos los partidos aquí", expuso.

El alicantino se muestra optimista por las opciones de este Tenerife. Por un lado porque fue capaz de "competir muy bien y saber lo que hacer" ante el Espanyol, seguramente "el conjunto más fuerte de la categoría". Además, Muñoz cree que "todavía hay muchos compañeros nuevos que, dentro de un lógico proceso de adaptación, se están amoldando" después de un mercado de fichajes "algo atípico". "Creo que estamos en una línea ascendente, la plantilla entrena y compite muy bien, y estamos en el camino que nos servirá poco a poco para asentar las ideas y tener las cosas claras", añadió el pupilo de Fran Fernández.

Álex receló del rival de mañana, un "Lugo que viene en una muy buena racha, competitivo, que desde la humildad trabaja mucho y que vendrá a morder". Pero en nuestra casa no podemos dejar escapar más puntos y hacer bueno el punto del Espanyol", concluyó.