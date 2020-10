Martín, sobre La Fundación: "Si debemos ser contundentes, lo seremos"

Pedro Martín, presidente del Cabildo Insular, avanzó ayer en Radio Club Tenerife que la corporación pedirá explicaciones sobre los comportamientos de la Fundación Canaria del CD Tenerife en el seno de su patronato. Lo mismo hará con la operación de alquiler de los campos de la Ciudad Deportiva por parte del club a su propia fundación por 281.000 euros. "Este dinero ha sido entregado por el Gobierno de Canarias. Y creo que el asunto merece una explicación. Los ciudadanos y los aficionados merecen que este asunto se aclare y confiamos en que así sea, para poder pasar página", comentó. "Queremos debatir esto en el seno de la Fundación y dar la opción de que se pueda aclarar. En función de cuáles sean las explicaciones, tomaremos la decisión más oportuna respecto a nuestra continuidad en el Patronato. Si nuestra decisión tiene que ser contundente, lo será", añadió.

También habló del alquiler de los campos de la Ciudad Deportiva, a pesar de que esta instalación está soportada por una multimillonaria inversión del propio Cabildo. "Esperamos que se nos dé explicación y se aporte la documentación necesaria. Quiero ser cauto con cualquier asunto vinculado con denuncias. Hay que ir con tiento. Pero si tenemos que pedir responsabilidades, no vamos a dudar en hacerlo", respondió. Martín trató igualmente el plan de obras del Cabildo, que "no ha parado". "En el Heliodoro hemos hecho una inversión de más de dos millones, para acondicionar partes del Estadio y adecuar la iluminación", precisó. En cuanto a la Ciudad Deportiva Javier Pérez, indicó: "Los acuerdos suscritos en el pasado no los vamos a romper, aunque habrá un nuevo convenio con el Tenerife".