Jeremías Hernández: "La lucha canaria se siente indefensa"

La lucha canaria sigue parada. El protocolo sanitario solicitado en junio al Gobierno de Canarias no se ha tramitado. La Federación Tinerfeña aporta su propia solución.

Finalmente renovará como presidente de la Tinerfeña.

Sí. Los tres primeros años fueron muy duros. Hubo momentos en los que me venía abajo y pensaba si realmente estaba mereciendo la pena. No sabíamos lo que nos íbamos a encontrar en la parte económica. Hubo muchas sorpresas. Pero salimos adelante, sobre todo, gracias a Raquel Gutiérrez, que creó una red de amigos formada por empresas colaboradoras y nos acercó al Cabildo de Tenerife, y al tesorero Santiago Gutiérrez, que pudo ir pagando las deudas y, al ser arquitecto, nos regaló un proyecto de reforma de la sede. Al mismo tiempo, Raquel recopiló toda la documentación del Patrimonio Histórico para clasificarla, limpiarla y digitalizarla. Tenemos el archivo más importante de toda Canarias. Ahora podemos decir que Tenerife cuenta con una competición ordenada y de gran nivel en todas sus categorías, con bastantes equipos femeninos y de base, y por eso quisimos seguir con este proyecto e hicimos la mejor candidatura posible, en la que hay seis mujeres de primer nivel luchístico. Es el mejor equipo directivo para afrontar esta temporada que viene de tanta incertidumbre.

La competición se interrumpió hace siete meses por la pandemia. ¿En qué situación ha quedado la lucha canaria?

Paramos el 13 de marzo. A partir de ahí, los presidentes de las Federaciones Insulares mantuvimos reuniones telemáticas para ir avanzando. En una de ellas, a finales de mayo, participó el Director General de Deportes del Gobierno de Canarias (Manuel López). Le planteamos la necesidad de elaborar un protocolo para la vuelta a la actividad y quedamos en que la Federación Canaria iba a redactar un documento que reflejara la idiosincrasia de nuestro deporte, acorde a los entrenamientos, a la arena, al contacto, al roce con la ropa... Decidimos que fuera la Regional la que transmitiera al Director General ese documento para, posteriormente, hacer un protocolo que fuera presentado en la Consejería de Sanidad. Pero no hubo entendimiento entre la Regional y el Director General y el documento no llegó.

¿Qué ha hecho la Tinerfeña?

Hace una semana contactamos con una empresa especializada. La idea es presentar un protocolo en Sanidad y que no nos prohiban la entrada a los terreros para, al menos, empezar a realizar trabajo físico y de metodología con la base. Queremos que la lucha vuelva a funcionar. Luego vendría la segunda parte, consistente en la búsqueda de financiación del Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife y los Ayuntamientos para que se puedan realizar los test PCR tanto en los entrenamientos como antes y después de las luchadas. La empresa con la que contactamos es Masensio, que ya ha realizado los protocolos para el fútbol y el arrastre de ganado. Con ella ha empezado a entrar público a los partidos de fútbol. Ahora tiene un reto con la lucha. La Tinerfeña ha sido la primera Federación de lucha que ha dado este paso, y si la iniciativa sigue adelante, también seremos la primera en crear un protocolo específico para la lucha canaria. Con ello también queremos ayudar al resto de Federaciones Insulares.

De momento, los equipos ni siquiera están entrenando.

No. Los terreros están cerrados. Sanidad sacó en el Boletín Oficial de Canarias la prohibición de la práctica de deportes de contacto continuado, y se entiende que uno de ellos es la lucha canaria.

¿Cuál es la postura de las Federaciones Insulares?

Nos sentimos discriminadas porque hemos visto despreocupación. Creemos que no se puede dejar la responsabilidad de la elaboración de los protocolos a las Insulares. Entendemos que la responsabilidad debe existir también por parte de la Dirección de Deportes, pero ha pasado el tiempo y ese protocolo no se ha elaborado. Los motivos pueden ser varios, pero lo que sí es cierto es que se está perjudicando a la lucha canaria. Tampoco se han buscado alternativas para que no se prohiba la entrada a los terreros, que continúan cerrados.

Es ahí cuando se animaron a elaborar su propio protocolo.

Nosotros no tenemos una Federación Nacional ni, por ejemplo, una FIBA como el baloncesto. No tenemos nada, solo al Gobierno de Canarias. Y la lucha canaria se siente indefensa en cuanto a la elaboración de este protocolo. Nos hemos visto obligados a tomar esta iniciativa, asumiendo los gastos. Invertiremos un dineral por un beneficio general. Que nadie piense que este protocolo se ha encargado porque Tenerife es ombliguista. Lo que queremos es se adapte a otras Federaciones, que esta situación se desbloquee y que el resultado llegue a Sanidad. Lo que deseamos es que, al menos, los equipos puedan entrenar. Si no, cada día que pase perderemos niños y niñas, porque se irán a otros deportes.

¿Contemplan la posibilidad de que acceda público?

La primera parte consistirá en la apertura de los terreros, y en la segunda, cuando empiece la competición, se entiende que sí podría entrar público. La empresa tendrá que hacer unas mediciones de la capacidad de espectadores en los terreros. Para ello necesitamos la colaboración de los equipos y del público, pero sobre todo de las instituciones públicas. Ahora más que nunca es cuando necesitamos que el Gobierno de Canarias entre a saco en el rescate de la lucha canaria.

¿Cuándo cree que podría regresar la competición?

Pusimos la posible fecha de comienzo en enero, pero ¿quién dice que, dentro de un mes no tenemos los terreros abiertos y en enero nos reinventamos y ya sabemos cómo comportarnos en la entrada y la salida de las instalaciones con un protocolo avanzado? Así, en febrero o marzo, a lo mejor podríamos comenzar siguiendo todas las medidas necesarias, porque sería de kamikazes empezar sin velar por la seguridad de todos. Lo que no podemos hacer es estar de brazos cruzados esperando que esto se desbloquee por ciencia infusa.

¿Qué le dicen en los clubes?

Al no existir una fecha de inicio ni saber cuál será el apoyo institucional, muchos no pueden programar una competición al uso. No pueden saber cuál será el coste real de una licencia. Resulta complicado sacar equipos adelante. Hay clubes que han hecho grandes esfuerzos para formar plantillas importantes y quieren empezar a competir. No podemos dejar que pase la temporada sin hacer nada. Dentro de un terrero se pueden hacer mil cosas, aunque no haya contacto.