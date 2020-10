Fernández: "Hay que darle mucho valor, pero siempre queremos más"

Fran Fernández extrajo conclusiones positivas del 0-0 de ayer ante el RCD Espanyol. El entrenador le dio "muchísimo valor" al resultado y a la capacidad que tuvo el Tenerife para volver a dejar la portería a cero en el Heliodoro Rodríguez López, algo que también logró en los partidos con el Málaga y el Rayo. En una lectura general de la trayectoria descrita en las ocho primeras jornadas de Liga, admitió que no está "demasiado contento" con la puntuación total (8), pero destacó que su equipo está siendo competitivo.

"No estamos demasiado contentos con los puntos que llevamos y con la posición en la clasificación, pero hay que analizar cada partido, porque el equipo ha competido", señaló el almeriense, convencido de que esa ha sido la respuesta que ha ofrecido el Tenerife en las ocho jornadas. "Pero está claro que necesitamos ganar y tenemos que focalizarnos en eso para hacer bueno este punto venciendo al Lugo el jueves", añadió pensando en el encuentro de la novena jornada, de nuevo con los blanquiazules siendo anfitriones.

Teniendo en cuenta la derrota en la fecha anterior, en el campo de la Ponferradina, y que el adversario de ayer es el líder de la tabla, con una única derrota y solo un gol encajado, Fernández le dio "muchísimo valor al empate", aunque también recordó que la idea era la de vencer. "Siempre queremos más", matizó. "Veníamos de una derrota y el punto es positivo, porque sumas. Además, hemos vuelto a dejar la portería a cero en casa, y ya han sido tres veces de cuatro. Hay que ver que el Espanyol es un rival duro y difícil. Pero me gustó el equipo. Que un adversario como este no te genere tantas ocasiones de gol, habla muy bien de nuestro trabajo".

Precisamente, Fran quiso subrayar el esfuerzo que aplicaron sus futbolistas para frenar a oponentes como Embarba o Raúl de Tomás. "El equipo defendió muy bien, y cuando hablamos de defender, hablamos de todo el bloque, de los once, desde Fran Sol, que hizo un trabajo espectacular, a Ortolá. El Tenerife defendió muy bien y muy junto, y dejó muy pocos espacios entre líneas, así que estoy contento por eso", comentó.

En cambio, la producción ofensiva no fue tan alta. El entrenador advirtió de que no fue solo responsabilidad de los especialistas, Fran Sol y Apeh. "Los delanteros no solo ayudan en la fase ofensiva sino también en la defensiva. Fran y Manu no contaron con tantas ocasiones porque no llegamos tanto, y si no llegas con ataques organizados y por fuera, es difícil que participen. Pero estoy contento con ellos dos y también con Joselu. A Fran le llegará pronto la recompensa por lo que trabaja".

El técnico local contó que el plan que siguió el Tenerife en el primer tiempo se ajustó más al guion previsto que el que intentó desarrollar en el segundo. "En la primera parte estuvimos más cerca de lo que queríamos, con situaciones de robo y de contragolpe que no llegamos culminar. Pudimos hacer daño. En la segunda mitad nos costó más salir. Se notó el cansancio. Además, el Espanyol es un equipo que te somete y que te hace correr mucho. Así nos metió atrás y nos costó salir. Necesitábamos tener algo más de posesión e ir evolucionando en el juego poco a poco. Nos faltó eso. Pero me quito el sombrero con los futbolistas, porque lo dieron todo, en algunos casos con tres partidos seguidos en pocos días", manifestó.

En esta línea, aseguró que el Tenerife no tiene un problema de baja intensidad. "La derrota en Ponferrada no se produjo por un problema de intensidad. Fue por circunstancias que se dieron y por algún error. Este equipo no tiene falta de intensidad. La actitud es positiva. El equipo lo da todo en cada entrenamiento y en los partidos. Hasta los que no están jugando lo hacen fenomenal", indicó Fran.

En la valoración de algunas actuaciones individuales, calificó como "comprensible" el partido de Shaq, que no ofreció su mejor versión por el cansancio acumulado tras jugar "dos partidos durísimos fuera de casa". Del estadounidense dijo que "no estuvo lo suelto" de otras tardes. Asimismo, opinó que la primera media hora de Sam Shashoua, debutante ayer como titular, fue "muy buena". Luego, el inglés fue a menos por una "falta de equilibrio a nivel físico" en la que, según explicó, está trabajando. "Es muy joven, pero está mejorando y tiene mucho futuro. Nos va a ayudar muchísimo".

Fernández también fue consultado por la elección de Bruno Wilson en lugar de Alberto Jiménez para acompañar a Sipcic en la alineación titular. "Tenemos cuatro buenos centrales y por el tipo de partido y por cansancio acumulado, elegimos a unos o a otros. Wilson nos da unas situaciones que Alberto no nos da, y al revés", dijo.