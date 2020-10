Un empate sin reproches

Ramón Folch y Nono González fueron los jugadores del Tenerife que analizaron el partido ante el Espanyol. En declaraciones a los medios del club, tanto el centrocampista como el atacante se mostraron orgullosos del trabajo colectivo realizado ante el líder.

Folch reconoció que al Tenerife le costó "encontrar el balón y tener posesiones largas", inconveniente que fue desapareciendo en la segunda parte. El balance del futbolista cedido por el Elche fue "positivo", principalmente porque el Espanyol es "el mejor equipo de la categoría", un líder ante el que el Tenerife supo "competir bien". Se trata de una respuesta que debería "reforzar" al plantel en su estado de ánimo y su confianza. Aunque no pasó por alto que el Tenerife necesita "mejorar en ataque", el catalán advirtió de que los locales contaron con ocasiones para marcar, de manera que calificó como "justo" el empate. "Cuando vienes de una derrota, necesitas sumar; y si no puedes ganar, es importante quedarte, al menos, con un punto", añadió Ramón.

Por su parte, David González Plata, conocido como Nono, dio a entender que para la plantilla era "importante" no perder ante el Espanyol. "Sumamos un punto que sabíamos que era importante para nosotros", explicó el extremeño sin obviar que el Tenerife recibió al "mejor rival de la categoría", un Espanyol ante el que era necesario "hacer las cosas muy bien" para obtener un resultado favorable.

Al respecto, afirmó que la escuadra insular se armó con "solidez defensiva y solidaridad" para evitar que el líder de la categoría dominara el juego. "Hicimos un grandísimo trabajo e incluso tuvimos ocasiones para hacer gol", recordó Nono, que salió del campo con la sensación de que el Tenerife se había sentido "cómodo" en un encuentro tan exigente. "El Espanyol lanzó bastantes saques de esquina y colgó faltas al área, pero nos sentimos cómodos y defendimos muy bien", comentó el extremo blanquiazul, poniendo en valor la capacidad de sacrificio del equipo. "Supimos sufrir hasta el final y eso es muy importante en esta categoría", añadió Nono.

En clave de futuro, compartió su certeza de que el Tenerife logrará "cosas muy bonitas" si sigue trabajando en la línea que lleva.

En cuanto a su estado de forma, Nono recordó que se unió al Tenerife con falta de rodaje por no haber realizado una pretemporada adecuada y que sufrió una lesión de tobillo en sus primeros días en la Isla. "En este partido me he sentido muy bien, así que toca seguir para estar al cien por cien", dijo.