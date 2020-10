Vicente Moreno cree que el Tenerife ha merecido más puntos

El entrenador del Espanyol adelantó su rueda de prensa en la que analizó la dificultad de la visita de su equipo al heliodoro. "Al Espanyol siempre le ha costado jugar en Tenerife, lo mismo que a cualquier rival que va al Heliodoro. No es un campo fácil históricamente, jugaremos contra un equipo difícil en casa" y se refirió a los méritos del conjunto de Fernández. "Es un rival que debería tener más puntos de los que lleva. Esperamos dificultad. No están en una posición cómoda, pero si lo has estudiado, sabes que tienen nivel para verlo en la parte alta de la clasificación y sabe de la dificultad de primera mano lo que es dicha categoría, pues les está costando volver a Primera División. Tendremos que dar nuestro mejor nivel".

El técnico del líder, Vicente Morano, valora el arranque de su equipo. "No nos está yendo nada mal para quien conoce de las dificultades de la Segunda División, vengas de donde vengas o tengas más o menos presupuesto o historia. Arrancar así lo hubiésemos firmado todo. Pero siempre hay detalles a mejorar. Contamos con una plantilla de mucho nivel, pero queremos seguir siendo más exigentes. No necesito una derrota para tener los pies en el suelo", añadió.