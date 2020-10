El Clarinos, en situación crítica por una ayuda pendiente de hace 13 meses

Momento sumamente delicado para el Clarinos Ciudad de La Laguna. Pese a su gran comienzo deportivo (cuatro victorias en seis jornadas) el cuadro morado ve como su tesorería pasa por una comprometida situación. Así, a la ausencia de ingresos procedentes de patrocinadores privados por la crisis derivada de la pandemia, el club presidido por Claudio García ve como una ayuda procedente del Cabildo Insular (por medio de su empresa Ideco) y que está pendiente desde hace 13 meses podría comprometer su futuro más cercano dentro del plano económico.

La partida en cuestión, a modo de patrocinio y con un montante superior a los 125.000 euros, no ha terminado de hacerse efectiva desde hace 13 meses, momento en el que la entidad cabildicia se comprometió con el club cestista. Tras ver variado el concepto y el procedimiento para recibir dicha cuantía, el Clarinos ha encontrado mayores reticencias recientes por parte del Cabildo, que pese a mantener intacto el importe de la asignación para el club de Aguere, no ve correcto ahora hacerla efectiva a modo de patrocinio directo.

"Se nos han planteado alternativas que ahora mismo no son viables; pero es que no podemos esperar mucho tiempo más por ese dinero", señalaba ayer el presidente García, cuya intención es solicitar hoy mismo "una reunión" con su homólogo en el Cabildo "para tratar de agilizar" el proceso.

"Debemos casi dos meses a la plantilla, que empieza a estar nerviosa, y de hecho hay algunas jugadoras que han decidido plantarse", reconoce el dirigente morado. "No podemos aguantar hasta diciembre, que será cuando nos llegarán otras partidas. Esta jornada hemos hecho malabares para poder viajar, pero si esto no se soluciona la próxima semana, en la que tenemos otro desplazamiento, habrá que plantearse empezar a cortar algunos contratos y hasta retirar el equipo ante una situación insostenible", añade antes de una última sentencia: "Aquí no se ha fichado a lo loco ni sin planificación, pero no hemos recibido lo que está acordado".