"En las áreas se gana y se pierde"

Después de siete jornadas de Liga, en las que el Tenerife ha sumado siete puntos gracias a dos victorias y un empate, Fran Fernández volvió a admitir ayer, tras el 1-0 en El Toralín, que el inicio de la temporada no está siendo el que esperaba, pero aseguró que no se siente preocupado, porque considera que el equipo está "compitiendo muy bien" y no ha sido inferior a sus oponentes. Para explicar la derrota con la Ponferradina, recordó que los partidos se deciden en las áreas, y es ahí donde los blanquiazules tuvieron poco acierto.

"Me quedo con la sensación de que tenemos que hacer muchísimas cosas para puntuar", comentó a modo de introducción. "No es la primera vez que nos ocurre: el equipo empieza bien, propone y le falta algo de profundidad en el último tercio aunque parece que tiene el partido controlado, pero en una situación que era fácil de defender, cometimos un error, el rival lo aprovechó y tuvimos que remar", dijo para resumir la película del encuentro de ayer.

El almeriense no se quejó de la producción ofensiva del Tenerife. "Creamos ocasiones y tuvimos muchísimas llegadas y acciones a balón parado; demasiado para no hacer gol. Estamos en un momento en el que no salen las cosas".

Al respecto, lamentó que los fallos estén siendo tan influyentes para su equipo. "Los rivales también cometen errores, pero nosotros no los aprovechamos. Llegamos y dominamos, pero es en las áreas donde se ganan y se pierden los partidos", declaró Fernández.

Respecto a la labor arbitral, el entrenador del Tenerife dio a entender que no le había convencido. "Se nos acumulaban las tarjetas de manera rigurosa, pero es lo que hay. El penalti fue demasiado claro como para ir al VAR. Con nosotros tienen demasiadas dudas".

Fran también se refirió a los tres cambios que realizó en el descanso, dando entrada al campo a Valentín Vada, Nono y Suso por Jacobo, Álex Bermejo y Aitor Sanz. "El partido había cambiado y pensamos que necesitábamos algo más de calidad por dentro y desborde por fuera. Los jugadores de la primera parte nos lo podían dar, pero decidimos cambiar", señaló Fernández, quien optó por mantener en el campo a Giovanni Zarfino porque "es un futbolista muy directo" y era necesario para aprovechar las "segundas jugadas".

Uno de los participantes como reserva fue Samuel Shashoua, quien estuvo cerca de ser titular, tal como confesó su entrenador. "Me costó decidir si jugaba o no de inicio. Al final optamos por Bermejo y Jacobo, pero si Samuel sigue trabajando de la misma manera, va a tener oportunidades".

Echando la vista atrás, opinó que la trayectoria del Tenerife a domicilio (un empate y tres derrotas) es peor en resultados que en el rendimiento grupal. "Si en los partidos de fuera de casa nos viéramos superados por los rivales, sí estaría preocupado, pero eso es algo que no ha ocurrido. En ciertos momentos ha sido al revés, hemos sometido a los adversarios. No estoy preocupado, pero necesitamos ganar, y lo positivo es que esta semana tendremos pronto un partido en casa, donde hemos conseguido los mejores resultados", manifestó pensando en el Tenerife-Espanyol del domingo.

Por último, fue cuestionado por su estado de ánimo y por si se siente con fuerzas para guiar al Tenerife. "Estoy fastidiado por el resultado y por nada más, porque el equipo está compitiendo muy bien. No es el inicio que queríamos. Firmé con el club por una temporada con la intención de terminarla lo mejor posible. Ya llevamos bastantes partidos y estoy contento con el equipo, porque trabaja muy bien, da la cara en los partidos y tiene claro a lo que juega, aunque no está teniendo acierto", concluyó Fran Fernández.