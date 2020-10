Fernández, con "sensaciones superiores al empate" en Gijón

Fran Fernández salió de El Molinón con la impresión de que estuvo muy cerca de conquistar su primer triunfo con el Tenerife en campo contrario. "Las sensaciones fueron superiores al empate", dijo dando a entender que la repuesta de los blanquiazules había merecido otro resultado y no el 1-1.

"El punto, tal como se produjo al final, es bueno, pero las sensaciones por el desarrollo del partido nos dejan un sabor agridulce, porque pensamos que pudimos llevarnos los tres", manifestó el entrenador del Tenerife en rueda de prensa. "El equipo dominó bastantes fases del juego, exceptuando el último tercio del campo, donde nos faltó un poco más de velocidad, de cambiar el ritmo. Pero el Tenerife estuvo bien. Fue una lástima el gol encajado, recibido de nuevo tras un contragolpe. Tenemos que estar más concentrados y replegar mejor. Pero no podemos decirle nada a los jugadores. Hemos dado un paso adelante para estar más cerca de lo que queremos", añadió el almeriense en su análisis de lo sucedido en la visita al Sporting.

Comparando la actuación de ayer con otras, reconoció que "el equipo estuvo un poco más suelto". Al respecto, quiso darle valor al nivel que ofrecieron sus futbolistas. "Hay que seguir en esta línea. Salimos a por el partido en un campo como este y ante un rival que está muy bien. El Sporting lo tiene muy claro. Defiende muy bien y deja pocos espacios. Solo nos queda la pena de no haber culminado mejor el dominio que tuvimos".

En un notable partido del Tenerife, no todo fue perfecto. De hecho, Fernández tomó nota del error que provocó el gol del Sporting con la idea de evitar situaciones similares. "Cada error nos condena mucho. El equipo tiene que hacer mejores vigilancias defensivas. Cuando sumamos un número de pases, bajamos la concentración y hay que seguir mejorando en eso, porque, una vez más, nos cogieron en una transición y eso no puede pasar. Tenemos que solventarlo cuanto antes. El Sporting tuvo una igual y no le condenó tanto. Hay que tener tranquilidad y confianza en el equipo, y saber que iremos mejorando", explicó.

Por otra parte, desveló el motivo por el que prefirió sacar del campo a Aitor Sanz y no a Giovanni Zarfino, a pesar de que le uruguayo había sido amonestado. "Sabíamos que tenía tarjeta amarilla, pero necesitábamos gol y él lo tiene. Al final tuvo fortuna, porque quizás esta vez dispuso de menos ocasiones que otras veces y la que tuvo la supo aprovechar. Además, sabemos que tiene experiencia y que no iba a cometer errores para recibir una segunda tarjeta. Confiamos en él", aseguró.

También fue consultado por la aportación como reserva de Samuel Shashoua. "Sam está entrando bien. Es joven y hay que tener tranquilidad. Para este tipo de partidos, con rivales que se cierran, tiene desparpajo, desborde y un buen uno contra uno, así que nos puede ayudar. Se tiene que mentalizar de que nos puede ayudar en estas fases del juego. Es importante para nosotros", afirmó Fran.

En cuanto a la caída de Fran Sol al borde del área, en una acción posterior al gol de Zarfino y que no fue castigada por Arcediano Monescillo, dijo que la decisión del colegiado debió ser otra. "Lo que vi en directo fue una falta clarísima, pero no sé si fuera del área. Habría sido una falta peligrosa y no sé si era para tarjeta roja. Aquí todos nos equivocamos, y los árbitros también. Supongo que ellos lo quieren hacer lo mejor posible, pero a nosotros nos queda preocuparnos de lo nuestro, que ya es bastante".

En definitiva, Fernández opinó que el tanto de Giovanni "hizo justicia", pero añadió que "las sensaciones fueron superiores al empate" logrado en El Molinón. "Sumar es importante. En esta categoría es algo vital, y más en este tipo de campos. Y nos queda la sensación de que el equipo se va encontrando, está más suelto y se ve la evolución de algunos futbolistas y del conjunto, que es algo que nos tenía preocupados", confesó Fran.

Sin tiempo para digerir el 1-1 ante el Sporting, el Tenerife se encamina hacia otro partido, el de este miércoles ante una Ponferradina que no compitió este fin de semana por la suspensión de su encuentro con el Alcorcón. "La Ponferradina llegará más descansada, pero no es el momento de lamentarse, sino de recuperarnos bien y ver cómo llegan nuestros futbolistas, porque habrá que salir a por los tres puntos", manifestó antes de avanzar que introducirá variaciones en la alineación. "Lo normal es que haya cambios, pero no sé cuántos. Hay futbolistas que se recuperan mejor que otros, y sacaremos al equipo que creamos más solvente. Lo que tengo claro es que la gente que está en el banquillo está aportando bastante y también merece sus minutos", declaró Fernández.