Firma su mejor arranque en ACB

Zaragoza, Bilbao Baket, UCAM Murcia, Fuenlabrada y también Joventut. Los cinco cayeron derrotados ante el Iberostar Tenerife en el mejor arranque de los aurinegros en la Liga ACB, un pleno de cinco triunfos para hacer historia. ¿Llegará la sexta en la cancha del Unicaja?

El Canarias batió su récord ayer en un Santiago Martín sin público, resolviendo un partido que tenía pinta de ser igualado -el rival llegó a la Isla con cuatro victorias y solo una derrota y con estadísticas muy similares a las de los aurinegros- y lo cierto es que se cumplió ese guion. Entre las muchas claves estuvo el notable funcionamiento defensivo de los locales, especialmente en un último cuarto en el que, a base de insistencia, lograron abrir el hueco suficiente en en el marcador para controlar los instantes finales con relativa solvencia.

De entrada, a los dos equipos les costó arrancar. Cuando el cronómetro reflejaba los tres primeros minutos, el marcador era de solo 2-3. El trabajo de contención mandaba, principalmente en el Iberostar Tenerife, con un catálogo de movimientos ejemplares a lo largo del partido. Fue entonces cuando Huertas asumió la responsabilidad para desatascar al Canarias en ataque. Un par de acciones personales sirvieron para coger impulso. Pero la Penya quería dejar claro que no iba a dar síntomas de debilidad. Morgan y Bassas aportaron una jugada de 4 puntos para evitar el despegue de los locales. Luego fue Tomic el que logró empezar a abrir una distancia de cinco puntos de diferencia para los de Badalona (4-9). Empezaba un intercambio de golpes en el que Cavanaugh se puso los guantes y el Joventut se precipitó y se dejó llevar por la tentación de lanzar de tres, pero sin acierto. Sí lo hizo Tyler, con un triple, que tuvo continuidad con una contundente entrada de Guerra para machacar el aro (15-14). La igualdad seguía siendo la tónica, ahora con más fluidez en el acierto. Un gancho de Shermadini tuvo la respuesta de un triple de Brodziansky, pero Sergio Rodríguez no quiso perderse a la fiesta y estableció un 22-19 al borde del final del primer cuarto. El poco tiempo que quedaba lo aprovechó Dimitrijevic para poner tablas (22-22). Este periodo invitaba a pensar que el encuentro iba a ser muy parejo hasta el final.

Pero esa tendencia se quebró en el segundo cuarto. El Iberostar Tenerife lo comenzó de manera autoritaria. Sergio Rodríguez coló un triple para poner la distancia en +7 (31-24). Pero ahí no iba a quedar la cosa. La Penya parecía desconcertada, no encontraba el camino hacia la canasta local. Todo lo contrario que un Canarias lanzado con canastas de Gio o Fitipaldo, en este último caso con un triple para ampliar el margen a 12 puntos y establecer un parcial de 14-2 a falta de 6 minutos para el descanso (36-24). El Joventut necesitaba reaccionar, y lo hizo de la mano de su fichaje estelar y, al final, el mejor del partido, Ante Tomic. El pívot croata fue la solución que explotaron los verdinegros para aferrarse al partido, pese a un nuevo triple de Filitpaldo (39-30). No obstante, a esa distancia, el panorama ya no resultaba tan sombrío para los catalanes. Podía ser peor. Y siguieron labrando su intento de remontada para situarse a -7 (41-34) a poco más de tres minutos para el intermedio. De repente, al Iberostar Tenerife se le agotó la inspiración. Ahora, la defensa verdinegra llevaba el control. A los de Carles Durán solo les faltaba mantener el nivel en el otro lado de la cancha. Y Ribas, con un triple, Bassas y, por último, Tomic, se empeñaron en que no se perdiera la igualdad. Por cómo había empezado el segundo cuarto, el 43-43 al descanso fue sorprendente.

El desarrollo del tercer cuarto no hizo sino confirmar que el duelo se iba a resolver en los instantes finales. Fue un tramo con más canastas, el de mayor puntuación de todos, sin que ninguno lograra abrir una brecha en el resultado. No había manera de que se distanciaran. Cuando Fitipaldo y Sergio Rodríguez hacían lo posible para situar la diferencia en +4, que no era poca cosa dadas las circunstancias (64-60), surgían Tomic o Brodziansky para atar en corto a los de Txus Vidorreta. Y así. El Canarias estuvo cerca de cerrar el cuarto con esa máxima diferencia de este período (4), pero Zagars cruzó la pista en 7 segundos para volver a recortar distancias (69-67). Lo dicho. El último tramo de 10 minutos iba a dictar sentencia.

En este cuarto, el Canarias tardó tres minutos en encestar. Eso sí, lo hizo Doornekamp con un triple. Mientras, no es que el Joventut pudiera sacar partido a esa sequía. Chocaba una y otra vez con la sólida defensa diseñada por Vidorreta. Seguramente, esa fue la llave de la victoria en un encuentro tan parejo. Curiosamente, el Iberostar no dominó el rebote ofensivo, pero un par de capturas de Gio en los minutos finales -y su cien por cien en los tiros libres- lanzaron a los tinerfeños (78-75) hacia la victoria. Doornekamp (86-80) despejó las dudas falta de 17 segundos con un triple.