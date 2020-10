"Aquí lo que vale son los puntos"

El técnico blanquiazul, Fran Fernández, compareció en la sala de Prensa con la tranquilidad propia de una semana con triunfo. "Claro que se nota. Dependemos de los resultados. El ambiente se ha tranquilizado desde el último partido, pero queremos mantener el equilibrio emocional. Estamos en el proceso adecuado", empezó diciendo, después de dejar abierta la posibilidad de que Kakabadze pueda jugar y de desvelar que el equipo se queda en la Península hasta el miércoles: "Hemos planificado para poder quedarnos allí. Va a viajar toda la plantilla excepto Borja Lasso y haremos entrenamientos en la península. Es lo mejor para todos", dijo.

Hace solo una semana el técnico lamentó el daño que la crítica tras las primeras derrotas causó a varios jugadores jóvenes. Ayer, razonó que "hay grupos que manejan mejor las derrotas y otros las victorias. Nos centramos en nosotros mismos y en seguir el proceso que llevamos. Vamos a ponérselo difícil a todos los rivales. Debemos ser más intensos en los partidos fuera de casa. No cometer los errores de las dos visitas y el reto es ganar el primer partido fuera de casa y conseguirla en un escenario magnífico como El Molinón", reflexionó. Ilusionado con dar la talla mañana, el técnico valoró que el Sporting "es un equipo muy fuerte. Se ha mostrado solvente. Creo que su mejor partido fue el último, y lo perdió. Repite casi el mismo equipo de la temporada anterior. Tiene la ventaja de que lleva jugando casi con el mismo bloque durante la pretemporada".

Preguntado por los cambios de horario de los dos próximos encuentros, a Fernández le parece incluso positivo que se haya adelantado el de Ponferrada. "Nos centramos en el Sporting, aunque el cambio al miércoles nos viene bien porque tenemos un día más de recuperación antes de recibir al Espanyol" aseguró tras exponer que tenía claro "que íbamos a jugar el domingo, no sé porque se siguen poniendo horarios los lunes, pero eso ya no me corresponde a mí", dijo. El entrenador considera que el hecho de que haya doble partido en cada una de las dos próximas semanas invitan a hacer cambios. "No me gusta hacer demasiadas modificaciones cuando las cosas funcionan, pero estamos abiertos a cambios. Probablemente haya alguna, ya que tendremos tres partidos en siete días. Si se hacen, será para mejorar. Vamos a sacar el mejor once posible", añadió.

Con todas las incorporaciones ya en el plantel, la posibilidad de ir cuajando un equipo fue cuestionada al entrenador. "Pienso que mucha mejora está en los entrenamientos con toda la plantilla. Estamos en ese proceso, que llevará un tiempo. Ahora han venido jugadores nuevos y hemos tenido que cambiar cosas. El tiempo es limitado porque hay que conseguir puntos y vamos a intentar que la afición se sienta orgullosa de su equipo y que vea que vamos escalando y que el equipo va a dar siempre lo máximo que tenga. Hemos tenido posibilidades de sumar en todos los partidos, pero necesitamos un plus y estoy contento con lo que están dando".

Ganar en Gijón, cumpliendo con la tendencia del Tenerife en El Molinón, supondría el primer éxito como visitante. "No soy supersticioso. Como entrenador he roto dinámicas negativas y también otras positivas. Cada grupo es diferente. He ido dos veces a El Molinón, en una gané y en otra perdí. Cada partido es diferente y los pequeños detalles son los que están decidiendo en esta categoría. Si te pones por delante en el marcador, ya es complicado que te remonten", aseguró. En su opinión, el equipo no ha sido inferior fuera, ante Alcorcón y Mallorca. "Aquí lo que valen son los puntos. Los partidos se nos escaparon por deméritos nuestros y eso depende de estar concentrados para no repetir esos errores. Vamos con esa ilusión. Tenemos dos partidos fuera de casa y vamos a intentar traernos todos los puntos que podamos. Queremos demostrar de lo que somos capaces y esta es una buena oportunidad para hacerlo".

El técnico tinerfeño recogió el guante de los elogios de su colega Gallego y deseó "ser un equipo muy complicado para los rivales y, como ha dicho Gallego, intentaremos estar de mitad de tabla hacia adelante", terminó.