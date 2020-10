El reto de los cinco triunfos de cinco

El 16 de octubre de 2016, el Iberostar Tenerife, con un Aaron Doornekamp inspirado, autor de 28 puntos, venció por 73 a 78 al Joventut en el Olímpico de Badalona. Entrenado, como ahora, por Txus Vidorreta, el equipo aurinegro protagonizó ese día su mejor arranque de temporada en la Liga Endesa: cuatro triunfos en las cuatro primeras jornadas. Antes había superado a Gran Canaria, Obradoiro y Real Betis. Pero la racha no llegó a más. El Unicaja la rompió con un 72-73.

Cuatro años más tarde, al Canarias se le presenta la oportunidad de batir ese récord. Los tinerfeños reciben a las 19:45 horas al Joventut con un pleno de cuatro triunfos -es la quinta fecha de una competición en la que los tinerfeños ya consumieron su jornada de descanso-. Tras vencer a Zaragoza, Bilbao, UCAM y Fuenlabrada, el Iberostar tratará de alargar esa serie imponiéndose a un Joventut que también ha ganado cuatro partidos, aunque los verdinegros tienen en su clasificación una derrota, dado que llevan una jornada más. La trayectoria en la ACB 20/21 de la Penya se resume con los resultados positivos frente a Unicaja y Betis, un tropiezo en cancha propia ante el Real Madrid, y las victorias posteriores ante Andorra y Bilbao. Pero el Joventut no solo está pisando fuerte en la competición doméstica. La prueba de que el Iberostar se medirá con una de las mejores versiones de los últimos años del conjunto verdinegro está en una EuroCup en la que los de Badalona lo han ganado todo (3), incluyendo el 72-91 del pasado miércoles en el pabellón del Bahçe?ehir de Estambul. En este partido destacó su fichaje estrella, el veterano Ante Tomic, con 21 puntos. Además del que fuera pívot del Barcelona, se unieron a la plantilla el eslovaco Vladimir Brodziansky y dos jugadores que regresan a casa, Pau Ribas y el excanarista Ferrán Bassas. Con estas dos últimas novedades, la Penya refuerza su característico espíritu de cantera dentro de un plantel en el que continúan, entre otros, Albert Ventura, López-Aróstegui, Neno Dimitrijevic, Conor Morgan o el lesionado Shawn Dawson, que se pierde la visita a la Isla por una tendinitis en la rodilla.

Carles Duran reconoció ayer que no pudo preparar el encuentro de hoy como le habría gustado, por la cercanía de la visita a Turquía, pero no quiso poner excusas por ello. Centrado en lo que sucederá hoy en La Laguna, el técnico avanzó que el Joventut tendrá que "defender bien la línea exterior" del Canarias para optar al triunfo, "y no solo a sus generadores de juego, como Huertas y Fitipaldo, sino también por su línea de tres". El de Vilassar no pasó por alto que el juego interior del Iberostar "también es bueno", por lo que sacó la conclusión de que a la Penya le convendrá mantenerse en la línea que ha estado siguiendo. "Hacer nuestro juego, pasarnos el balón y estar más juntos en los momentos difíciles".

El Iberostar Tenerife también tendrá ausencias, en concreto, las de Dejan Todorovic, de baja durante toda la temporada por la rotura de los ligamentos de la rodilla, y Dani Díez, que se tendrá que conformar con ser espectador a causa de unas molestias en la espalda. En cambio, Txus Vidorreta podría hacer debutar al recién fichado Spencer Butterfield, escolta estadounidense llegó a la Isla el miércoles.

Sobran los alicientes en un partido de alto nivel que volverá a disputarse a puerta cerrada en el Pabellón Insular Santiago Martín.