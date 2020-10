De Ara: "Me hubiese gustado más una Tercera con 20 equipos"

Han pasado más de siete meses desde que se paró la competición regular en el grupo canario de Tercera. A la vuelta, casi todo es diferente | El entrenador del recién ascendio, referente en los banquillos tinerfeños, analiza la nueva ruta desde su experiencia

¿Cómo vive el regreso a la competición?

Con mucha ilusión, después de tanto tiempo sin competir y con lo que estamos viviendo a nivel mundial, tenemos muchas ganas de volver. Somos conocedores de la dificultad que va a tener la categoría, tanto uno como otro grupo, y estamos motivados. Desde el 11 de marzo, que dejamos de entrenar, hemos tenido una larga inactividad. Todo será difícil y diferente a lo anterior, pero lo esperamos con la máxima ilusión posible.

Con diez equipos en el grupo, no parece que haya cabida para partidos intrascendentes

No, será una competición de máxima dificultad en cada partido, no creo que vaya a haber ninguno sencillo. Empezamos con un derbi y la siguente semana tenemos otro derbi y en la tercera y cuarta fecha, jugamos ante dos equipos que nos conocemos muy bien, como son Ibarra y Buzanada. Todo se decidirá por pequeños detalles, habrá dificultad para sacar cada partido adelante. Todos los equipos están reforzados, será complicadísima.

Jugar solo en la provincia ¿engancha más al jugador?

El cambio de formato ha podido animar a jugadores a los que no les apetecía el anterior. Si analizamos el grupo, van a ser 20 jornadas complicadas, yo prefería el otro formato, pero este concentra a los equipos de una misma zona y crecen la rivalidad y la expectación. Tenemos semáforo en rojo para que haya gente, pero creo que cuando se pueda, habrá mucha animación en los partidos.

¿Llegan las restricciones a la plantilla y a los técnicos?

No sé que grado de dificultad están teniendo los clubes, pero estar en el Atlético Victoria es un privilegio. No nos adeudan nada, la gestión que hace el presidente es brutal, magnífica, y no hemos notado los efectos de esta situación. Los jugadores que están con nosotros deberían de valorar el trabajo que hacen el presidente y su junta para que estemos así.

¿Existe sensación de provisionalidad antes de empezar?

El nivel de incertidumbre es bastante grande. No se sabe qué va a suceder la semana siguiente, pero si las cosas van por el cauce que van ahora y somos responsables, creo que la competición se va a terminar, aunque habrá problemas y contagios, claro. Hay otras islas que tienen semáforo verde. Espero que todo acabe, incluidos los playoff.

En el minuto 85 del Arucas-Las Zocas, la Liga iba a ser interprovincial, y en el 89 cambió...

Ha habido demasiadas improvisaciones desde hace tiempo. Si nos vamos más lejos de ese final de partido en Arucas, nosotros teníamos que jugar la Copa del Rey y no lo hicimos por una decisión partidista. Se ha improvisado y se ha tardado demasiado en tomar medidas, pero nos tocó vivir esto y nos debemos adaptar.

¿Prefiere el formato de 20?

Tengo muy claro que la Tercera División canaria es muy competitiva y hubiese preferido siempre el formato de 20 equipos.

¿Qué se pierde así?

Competitividad. Se podrá ganar emoción, afluencia de público, partidos de rivalidad, pero se pierde competitividad. La comunidad que tiene tres equipos en Segunda B, llegó a tener siete, y se competía muy bien con los equipos peninsulares. Algo que no es entendí es que ibamos a tener siete u ocho viajes con el sistema de competición en cremallera, cuando en la Liga de 20 equipos teníamos 12 viajes. No había un ahorro excesivo.

¿Cree que el aficionado conoce el sistema de competición?

A mí me ha costado mucho entender el sistema de puntuación y no sé si lo he hecho del todo. Creo que sí, pero después de leerlo mucha veces. Debería de venir alguien a explicárselo a los clubes, no es sencillo. Nos tendremos que adaptar a eso también.

¿Se atreve a valorar a los rivales de Tenerife?

Atreverse es una temeridad, todos tenemos un poco de desconocimiento de los demás. Sí sabemos algunas cosas: cómo se ha reforzado el Santa Úrsula y ellos saben mucho de nosotros, que el Paso ha hecho fichajes extraordinarios, que el Tenisca tiene prácticamente la misma plantilla. Luego, el Buzanada y el Güímar tienen muy buenos planteles también. En fin, va a ser difícil para todos.

¿Dónde están marcados los objetivos del Atlético Victoria?

Queremos estar en la Liga de 16 equipos de Tercera la próxima temporada. La categoría te pondrá donde merezcas, pero el primer objetivo es ser competitivos. Hay que pensar que esto es Tercera no Preferente, que hay más calidad y que el objetivo es mantenernos.

¿Cree que la crisis ha desconectado a la afición?

Nosostros estramos en un sitio en el que el fútbol no es el deporte rey, en realidad ya la pasada campaña nos hemos sentido solos haciendo una campaña extraordinaria. Lo primero que le pediría a la gente es que valorase la gestión del presidente, que hace un trabajo inmejorable, y quiere recordar que este grupo de futbolistas ha logrado el objetivo marcado.