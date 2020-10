España regresa a Kiev con el recuerdo de su último trofeo

La selección española de fútbol buscará este martes sumar tres nuevos puntos en la Liga de Naciones 2020 en su visita a un lugar especial como el Olímpico de Kiev, donde le espera una Ucrania necesitada, en mala racha de resultados y castigado por las bajas.

La selección vuelve a jugar en un escenario de grato recuerdo, escenario de su última gran conquista, la Eurocopa de 2012 y aquella goleada a Italia en la final (4-0), y con la esperanza de salir con un nuevo triunfo que le haga depender de sí misma ya clasificarse para la 'Final a Cuatro' como primera de un Grupo 4 que lidera con dos puntos de ventaja sobre Alemania.

Sin embargo, no le aguarda un partido sencillo en la capital ucraniana ante un equipo que tiene ganas de resarcirse tras sus últimos tropiezos, y que además contará con el apoyo de espectadores, como ya sucediese el pasado sábado ante la 'Mannschaft' donde acudieron 17.500 aficionados que presenciaron la derrota por 1-2.

España se impuso hace algo más de un mes por un claro 4-0 a los de Andriy Shevchenko, en un partido donde sobresalió la figura de Ansu Fati y decidido ya a la media hora de juego. Pese a ello, Luis Enrique Martínez sabe que la historia podría ser bastante diferente y ya ha advertido que necesitarán "otro muy buen partido" para sumar tres puntos importantes para el futuro del combinado nacional en esta Liga de Naciones.

La tricampeona de Europa se encontró con muchos problemas el pasado sábado en el Alfredo Di Stéfano para batir a Suiza en un partido no excesivamente brillante y con mucha intensidad en ambos lados, por lo que lo más seguro es que el seleccionador introduzca algunos cambios para refrescar el once y tener el alto ritmo sobre todo en la presión arriba, uno de los aspectos que mejor le funcionó ante los suizos junto a la solidez defensiva.

Donde menos cambios se esperan en teoría sería atrás, donde el asturiano tiene la baja de Diego Llorente, donde la pareja Sergio Ramos-Pau Torres parece cada día más asentada. Jesús Navas debería ocupar el lateral derecho, mientras que Reguilón podría ser la principal novedad por Gayà.

En el medio, Luis Enrique tiene muchas variantes y la principal duda es si Busquets se mantendrá como '5' o entrará Rodri Hernández. Merino rayó a gran nivel el sábado y parece que mantendrá su puesto, mientras que Canales y Ceballos pugnarían por el otro puesto después de que no funcionase del todo bien retrasar a Dani Olmo ante Suiza.

Finalmente, también se esperan novedades arriba donde se ausentará por lesión Gerard Moreno. España no jugó con un '9' puro el pasado sábado y Rodrigo Moreno, que no jugó ni un minuto, podría volver al once, con la posibilidad de que se junten en los costados Ansu Fati y Adama Traoré. El blaugrana no estuvo tan brillante como ante Ucrania, bien sujeto por la física zaga helvética, mientras que el de los 'Wolves' se mostró muy incisivo cuando entró en la segunda parte.



Ucrania busca su primer triunfo

La selección tratará de tener mucho más control del partido después de ciertos problemas en los duelos ante Portugal y Suiza ante una Ucrania que busca su primera victoria ante la 'Roja' después de acumular cinco derrotas y un empate, 2-2 precisamente la primera vez que se vieron las caras en 2003 y con Shevchenko entonces en el campo.

El combinado ucraniano llegaba el pasado 6 de septiembre a Madrid en una gran racha de resultados, pero desde esa goleada, ha sufrido dos derrotas más en esta semana, una dura goleada ante Francia (7-1) y una más ajustada ante Alemania (1-2), donde ya recuperó efectivos tras una semana marcada por los positivos por coronavirus.

La COVID-19 ha arrasado a 'Sheva' en la portería con hasta cuatro afectados (Pyatov y el madridista Lunin, los dos titulares, Pankin y Toshich) y tampoco le permitirá contar con el centrocampista Stepanenko, el central Matvyenko y el delantero Junior Moraes. A estas bajas se unen la de los lesionados Zinchenko, Kryvtsov, Konoplyanka, Buyalsky y Supryaga, y la de Malinowski, por sanción.

Pese a todo, dejó buena imagen ante los alemanes y saltará al campo con la lección aprendida de la goleada de hace más de un mes y con ganas de revancha amparado en su fortaleza como local desde la llegada del exdelantero al banquillo ya que hasta la derrota ante Alemania atesoraba diez partidos invicta, con nueve triunfos y un empate.



Ficha técnica

Posibles alineaciones:

UCRANIA: Bushchan, Karavaev, Zabarnyi, Mykolenko, Mykhaylichenko; Kharatin, Sydorchuk; Yaremchuk, Yarmolenko, Kovalenko; y Marlos.

ESPAÑA: De Gea; Jesús Navas, Sergio Ramos, Pau Torres, Reguilón; Ceballos, Busquets, Merino; Adama Traoré, Rodrigo y Ansu Fati.

Árbitro: Pawel Gil (POL).

Estadio: Olímpico de Kiev.

Hora: 20.45/La1.