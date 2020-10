El técnico blanquiazul se siente "fuerte"

Fran Fernández dio muestras de entereza en su comparecencia ante los medios, pero dejó expuesta su queja, porque no ha sentido la unidad que pidió al principio. "En una de mis primeras comparecencias dije que era importante caminar juntos. No he visto o no he notado eso", pero se mostró dispuesto a darle la vuelta a la situación. "Nunca había perdido tres partidos consecutivos, pero he tenido momentos peores. Internamente vamos todos de la mano. Hay que aceptar las críticas constructivas. Estoy fuerte. Estoy mentalmente equilibrado, independientemente de que el equipo gane o pierda. Quiero que el equipo demuestre lo que trabaja en el día a día porque se que así las cosas van a irnos mejor".

Fernández destacó que lo básico es el estado anímico de la plantilla. "Es lo que más me preocupa de todo. Creo que se ha sido demasiado crítico con alguno de ellos porque son chavales jóvenes que leen y ven. Hay que tener paciencia porque alguno lo ha pasado mal y estamos trabajando en el aspecto anímico. Tenemos que tener una fortaleza grande y olvidarnos de todo y centrarnos en nosotros para ser mejores", explicó.

El técnico se centra en el desafío de esta tarde. "No nos vale jugar bien, sino ganar, ganar y ganar. El Rayo tiene un buen ataque organizado y hace buenas transiciones porque tiene jugadores muy verticales. Es complicado hacer un plan de partido ante el Rayo, pero sabemos lo que tenemos que hacer".

Fran Fernández se extendió en consideraciones sobre la manera en la que su equipo debe desenvolverse esta tarde. "Nosotros hemos tenido un plan en todos los partidos, aunque es verdad que no estamos contentos a nivel general, ni en cuanto a los resultados. Del Rayo me preocupa que es un equipo con mucha calidad individual que, además, funciona muy bien en fase defensiva porque acosa, aprieta y recupera mucho en campo contrario", dijo antes de explicar el funcionamiento del propio Tenerife. "Jugamos un 4-3-3 en ataque y un 4-4-2 en defensa. Tenemos un plan para mañana que no voy a decir. El Rayo tiene muy buen ataque combinativo y estamos incidiendo en las transiciones defensivas para mejorar respecto al daño que nos están haciendo en las contras cuando perdemos el balón. Ante el Mallorca perdimos 80 y en el anterior 75. Tenemos que mejorar cuando perdemos el balón porque el Rayo es muy peligroso en esa faceta. Se han incorporado jugadores con calidad, más los que estaban. Soy muy optimista", dijo.

El técnico está contento con la plantilla que ha quedado. "Empezamos casi de nuevo, con un margen negativo en el inicio. Firmamos lo que queríamos en cada puesto, sobre todo en cuanto al perfil de futbolista. Me hubiese gustado que llegasen algunos antes, pero también sabíamos que si queríamos esperar a jugadores con más experiencia y peso habría que esperar casi al final del mercado. Es lógico que sucediese lo que ha pasado. Tenemos una buena plantilla para conseguir los objetivos marcados y hay que sacarle el rendimiento desde ya, aunque es totalmente imposible que un jugador que haya llegado hace pocos días esté ya al 100 %. Todo tiene su proceso y, aunque necesitamos que alcancen lo antes posible su rendimiento máximo, hay que tener paciencia", expuso, para acabar diciendo que es "bastante positivo respecto al partido ante el Rayo", acabó.