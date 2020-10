Folch, garantía de rendimiento

Ramón Folch es uno de esos refuerzos capaces de bajarse del avión y responder con buena nota en el campo. "Vimos que era la opción real en el mercado de un futbolista que iba a dar un rendimiento inmediato y que mejoraba mucho el equipo", explicó ayer Juan Carlos Cordero en la presentación del centrocampista catalán como fichaje del CD Tenerife, cedido por el Elche y sin opción de compra.

El de Reus parte, además, con la ventaja de haber estado entrenando con un club de Primera División, el ascendido Elche, y de incluso haber jugado algún minuto en esa categoría, concretamente, el 30 de septiembre en Ipurúa. Por tanto, pese a haber sido el último en llegar, estaría en condiciones de debutar mañana ante el Rayo.

"Llegué el martes a la Isla y solo he realizado un entrenamiento con el grupo, pero he estado trabajando cada día con el Elche y he disputado algún minuto, así que me encuentro en una buena forma física. Ahora me toca intentar coger minutos para tener el ritmo que la competición te exige y que consigues jugando", indicó Folch, cuyo recorrido como profesional ha estado marcado por la regularidad, tal como destacó Cordero. "En los cuatro últimos años, en el Oviedo y el Elche, jugó una media de 35 partidos por temporada", apuntó antes de describir a Ramón como un jugador "con jerarquía", capaz de darle "equibrio" a sus equipos en el centro del campo, "sacar bien el balón" y controlar "los tiempos de los partidos". Folch se une a Valentín Vada, Zarfino, Aitor Sanz y Javi Alonso para completar la nómina de centrocampistas de la plantilla tinerfeña.

Precisamente, Ramón habló de la competencia que encontrará para poder jugar. "Todos tendremos que trabajar al máximo dentro de una competencia sana, para que luego decida el míster", dijo Ramón, convencido de que todos son "compatibles con todos", incluso para jugar con tres volantes.

Respecto a su función en el campo, contó que su papel ha ido cambiando con el paso de los años. "En las tres últimas temporadas jugué más retrasado, casi de pivote defensivo, pero en el Reus ocupé la posición de 6 y de 8, así que puedo moverme en ambas".

Folch llega a un Tenerife que está en un "momento delicado" por la racha de tres derrotas seguidas que apagó el inicio victorioso del partido ante el Málaga. Pero, desde su experiencia, pide paciencia. "La Liga acaba de empezar y con la plantilla que hay, el buen ambiente que existe y por cómo se trabaja, las victorias llegarán pronto".

Folch está pudiendo comprobar que las referencias que tenía del club y de la Isla eran fieles a la realidad. Uno de los primeros en hablarle del Tenerife fue el hijo de Toño Hernández -excapitán blanquiazul y ahora miembro de la dirección deportiva del club-, Borja, con quien coincidió en el Conquense. "Me decía que iba a hablar con su padre para que pudiera ir al Tenerife. Él me hablaba maravillas, pero luego estuve con Aarón Ñíguez (en el Oviedo) y con Nino (Elche), y ellos también lo hicieron". Ahora, ya en primera persona, Ramón Folch es blanquiazul.