Butterfield, con "muchas papeletas" para ser aurinegro

Félix Hernández no pierde la esperanza de que más pronto que tarde pueda asistir público, con un aforo reducido, en el pabellón Santiago Martín, inicialmente para los partidos de la Basketball Champions League. "Seguimos empeñados en traer público", dijo el presidente del Canarias. "No entendemos lo de la Consejería del Gobierno de Canarias. Si fuera por una decisión sanitaria, por supuesto que haríamos todo lo que nos dicen, pero con el protocolo tan estricto que hemos presentado, nos extraña mucho que no nos hayan contestado", explicó. "Luego, en ACB es más complejo, porque se quiere dar igualdad a todas las regiones, pero podría ser dentro de un mes o mes y medio", concluyó.

El CB Canarias cerrará de manera inminente la incorporación de un jugador a su primera plantilla. Se trata de un movimiento que no surge de una necesidad reciente. El director deportivo aurinegro, Aniano Cabrera, lleva tiempo sondeando el mercado para reforzar el equipo con un escolta que compense las bajas de Dejan Todorovic, que se perderá toda la temporada por la rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda, y Santi Yusta, que continúa con el proceso de rehabilitación correspondiente a la rotura de ligamento cruzado anterior y del menisco externo que padeció el pasado 23 de febrero, en un partido con la selección española.

Aunque el club tinerfeño maneja varias opciones, cobra fuerza la de Spencer Butterfield, un estadounidense de 27 años que lleva jugando en Europa desde 2014, primero como integrante de la plantilla del Melilla, en LEB Oro, y luego con los uniformes del Utenos Juventus, Nanterre 92, ALBA de Berlín, Pallacanestro Regiana y, de nuevo, Nanterre 92, al que ya no pertenece. Antes de esta etapa profesional, Spencer se formó en la Universidad de Utah.

El presidente del CB Canarias, Félix Hernández, confirmó ayer, en El Dorsal, que el club está buscando "un jugador del perfil" de Butterfield. "Es uno de los que hemos mirado, pero todavía no hay nada firmado", añadió el dirigente refiriéndose a Spencer. En esa línea, sí reconoció que el objetivo pasa por rellenar un puesto debilitado por las ausencias de Santi Yusta y Dejan Todorovic. "Son jugadores con un perfil que nos dan algo que necesitamos: puntos", añadió Hernández.

El presidente advirtió de que el fichaje no tardará en llegar al equipo entrenado por Txus Vidorreta. "Llevamos un tiempo mirando y hay bastantes opciones de que venga pronto un jugador, y este (Butterfield) tiene muchas papelestas, aunque no hay nada cerrado", apuntó antes de aclarar que se incorporaría un jugador de manera temporal, hasta que Santi Yusta esté preparado para competir (el alta de Todorovic tardará más). "Este tipo de jugador vendría con una posibilidad de corte durante la temporada, para poder darle tiempo a Yusta. No debe tener prisas para terminar de recuperarse", afirmó Félix Hernández.

Entretanto, el Iberostar Tenerife sigue preparando el partido de la quinta jornada de la Liga Endesa ante el colista de la categoría, el Urbas Fuenlabrada. El encuentro tendrá lugar mañana en el pabellón Santiago Martín (19:45 horas). El Canarias retomará así la competición nacional, en la que lleva un pleno de tres victorias (Zaragoza, Bilbao Basket y UCAM Murcia), después de la derrota frente al Zaragoza en los octavos de final de la Basketball Champions League, cuya faes definitiva tuvo lugar en Atenas con la victoria del San Pablo Burgos.