Cordero: "Estoy satisfecho, ahora falta que se demuestre en el campo"

Juan Carlos Cordero completó su participación en el mercado de fichajes de manera "satisfactoria". Tras poner a disposición de Fran Fernández todos "los ingredientes" que necesitaba, considera que ahora es el momento de que tanto el técnico como los futbolistas traduzcan en resultados el trabajo realizado para reforzar la plantilla.

En la rueda de prensa de presentación de Fran Sol y Valentín Vada, el director deportivo prefirió no autoevaluarse, pero sí reconoció que el pasado lunes se fue a la cama "tranquilo y satisfecho", con la sensación de haber cumplido con su deber. "Cuando uno trabaja al máximo, saca a los jugadores que no se querían, ahorramos una gran cantidad con las rescisiones y las cesiones y, al final, hacemos la plantilla que el entrenador quería, con todos los ingredientes que necesitaba para llevar a cabo su sistema, te acuestas tranquilo, feliz y satisfecho", dijo antes de dejarle la responsabilidad a los verdaderos protagonistas de la competición. "Ahora falta que se demuestre en el terreno de juego", añadió.

De momento, el Tenerife lleva 3 puntos de los 12 primeros, pero Cordero considera que el margen de mejora del equipo es amplio, de manera que no encontró motivos para que se generen dudas sobre la capacidad de Fran Fernández para liderar el proyecto desde el banquillo. "Generar dudas por tres derrotas no beneficiaría al equipo, pero yo no pongo las reglas; están desde hace muchísimo tiempo y hay que aceptarlas. El Tenerife es un ejemplo: en dos temporadas, cinco entrenadores y varios directores deportivos. Y no sé si eso es bueno y beneficioso para un club", apuntó el dirigente sin obviar que el representativo "no ha empezado bien" la Liga. "Pero el entrenador y los jugadores están trabajando para cambiar, dar una buena imagen, intentar que el equipo sea compacto y que encaje menos goles... Llevamos dos jornadas sin marcar, pero me preocupan más nuestros errores, porque estamos teniendo muchos, y tenemos que ser un equipo consistente", repasó Juan Carlos aconsejando tener paciencia, porque "esta categoría es larguísima y el que va líder ahora no va a ser el que ascienda a Primera División".

En cualquier caso, igualmente recordó que la competición no espera por nadie. "En el fútbol no te dan tiempo", señaló refiriéndose a un Tenerife que "tiene que mejorar mucho, porque con 13 puntos de 12 no te da". A partir de ahora, con la plantilla al completo tras los fichajes de Kakabadze, Fran Sol, Valentín Vada y Ramón Folch, Cordero espera que el equipo vaya madurando. "Con los jugadores que han llegado, más el grueso de la plantilla de la temporada anterior, tenemos para hacer un equipo competente, agresivo, de calidad, con jugadores con experiencia, velocidad por fuera, gol... Creo que el Tenerife tiene que crecer mucho más. Y no estamos en construcción. Debemos sumar puntos y ser sólidos desde ya. Pero el margen de mejora es grande", advirtió.

Esa hipotética evolución es compatible con una "ambición máxima" que tampoco debe confundir al tinerfeñismo, dado que "en esta categoría hay tiempo para todo, para estar en descenso dos veces seguidas, en ascenso, en playoff, creer que estás tranquilo a falta de cuatro jornadas y descender... ". Desde la posición de un equipo que ha sumado 3 puntos de 12 y que lleva tres derrotas seguidas, Cordero situó el objetivo en "ganar al Rayo" el sábado. Luego, a largo plazo, "la ambición es máxima, pero primero hay que ir ganando para saber dónde estás".

De su parte, terminó su primera obra como director deportivo del club blanquiazul sintiéndose satisfecho, entre otras cosas por haber reunido un grupo de "futbolistas polivalentes para que el míster pueda utilizar varios sistemas". Por ejemplo, Cordero contó que la de un "mediocentro de equilibrio y de jerarquía" fue la última petición de Fran Fernández. "Trajimos a Ramón Folch para que pueda estar con Aitor. Luego, Zarfino es un 8 llegador, más Vada, que juega de 8 y de 10 y es un futbolista de calidad. Creo que tenemos diversidad para jugar de diferentes formas. Y estoy contento con la plantilla. ¿Si me hizo falta firmar a alguien más? A cualquier director deportivo siempre le falta alguna cosa, y más cuando llevamos tres jornadas con derrotas. Pero, tal como se ha dado el mercado, con lo que teníamos y cómo hemos podido trabajar, estoy satisfecho por cómo ha quedado la plantilla", insistió descartando la contratación de algún futbolista en paro. Cordero esperará a la ventana de enero para hacer retoques.