Fitipaldo apuesta por la defensa

El Iberostar Tenerife enfoca el regreso a la competición doméstica, que se va a producir el sábado, en el Santiago Martín, ante el Fuenlabrada. El choque será patrocinado por la empresa de importación-exportación y comercio mayorista, ATR. Con cierto aire de decepción, tras la temprana eliminación europea, el equipo aurinegro trata de cambiar el chip para poder disfrutar de su realidad en Liga: tres victorias en otros tantos partidos. Comparte su condición de invicto solo con Real Madrid y Barcelona.

Bruno Fitipaldo valoró ayer en los canales oficiales de la entidad el sinsabor de la derrota en Atenas. "Fue un golpe para nosotros en lo anímico. Teníamos ilusión en pelear por el título. Sabíamos que sería un partido difícil y parejo donde podría darse cualquier resultado, pero queríamos ganarlo. Sabemos que es. Ahora, toca cambiar el chip y la cabeza y centrarse en lo que sigue. Tenemos un tiempo para entrenar y prepararnos, pues veníamos de jugar muchos partidos en pocos días".

El base uruguayo mira a la Liga y pone énfasis en la importancia de la defensa, como soporte para los días buenos y para los menos acertados. El primer rival es Fuenlabrada. "Será difícil como la mayoría de partidos en ACB, no hay ninguno fácil. Estamos enfocados en nosotros, en mejorar como equipo y creo que eso lo que tenemos que hacer. Urbas Fuenlabrada seguramente venga a plantear un partido exigente, vienen con necesidades. Si nosotros estamos cada vez mejor va a ser suficiente, creo que será más importante que el rival al que nos enfrentemos".

Para Bruno, el rival tiene varios referentes. "Tienen algunos jugadores en ataque que lideran su faceta ofensiva. Seguramente tengamos que preparar una buena defensa sobre ellos y ver cómo vamos a defenderlos. Debemos estar mejor, cada vez más sólidos y retomando una senda positiva como traíamos. Aunque no parezca está empezando el año, así que estos altibajos pueden suceder. A partir de la defensa vamos a encontrar la solidez para los días que no son tan buenos en ataque". El base uruguayo entiende que en la defensa se sustenta el equipo. "Un equipo que quiera ganar regularmente debe tener una buena defensa. No vamos a ganar por tener siempre buenas noches. En aquellos días donde no estemos tan acertados en ataque, será clave estar concentrados atrás", termino diciendo.