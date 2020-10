Ramón Folch, último refuerzo

Juan Carlos Cordero, director deportivo del CD Tenerife, aprovechó el último día de apertura del mercado de verano/otoño para terminar de reforzar la plantilla blanquiazul con la cesión, por parte del Elche, del centrocampista catalán Ramón Folch (Reus, 4-10-1989).

Finalmente no se produjeron más movimientos, ni de entrada ni de salida, aunque la actividad en el club no cesó durante la frenética jornada de ayer. Lo intentó con el atacante del Real Mallorca Juan Diego Molina Stoichkov, pero su la entidad balear optó por otra alternativa. Al gaditano le gustaba la idea de volver a trabajar con Fran Fernández, su entrenador en un Alcorcón en el que marcó 16 goles. Sin embargo, el Mallorca procuró no reforzar a un teórico rival directo por el ascenso, el Tenerife. Sí aceptó el deseo del jugador de continuar en España, pero prefirió cederlo al Sabadell. Con todo ello, esta opción no se desbloqueó y el Tenerife completó su participación en el mercado con diez incorporaciones, contando la de Ramón Folch, todo un experto en Segunda División (147 partidos y siete goles), categoría a la que ascendió con el Reus en 2016 y en la que se consolidó guiando al mismo equipo antes de jugar dos campañas en el Real Oviedo y llegar al Elche en el verano de 2019. A las órdenes de José Rojo Pacheta intervino en 36 partidos, casi todos como titular e incluyendo tres de la promoción de ascenso a Primera que concluyó de forma satisfactoria para los ilicitanos. Ramón estuvo en la fiesta de Montilivi y continuó en la plantilla. De hecho, llegó a debutar en LaLiga Santander relevando a Raúl Guti en el campo del Éibar el pasado 30 de septiembre. Pero no era una de las prioridades del entrenador Jorge Almirón y acabó aceptando su pase al Tenerife, a préstamo hasta junio de 2021.

Definido por el club blanquiazul como "un centrocampista de notable presencia sobre el césped, generoso en el esfuerzo, dotado técnicamente, capaz de armar el juego de su equipo, posicional pero igualmente con clara capacidad para abarcar metros del terreno de juego", Folch compartió, en los medios de comunicación del Tenerife, una anécdota convertida ahora en una señal del destino. "Soy una persona a la que le gusta fijarse en los detalles, y recuerdo perfectamente que justo al día siguiente de regresar a Elche, después de haber jugado en Tenerife la temporada pasada, nació mi hijo, así que igual fue una señal del destino". Ese 22 de febrero, bajo la densa calima que envolvió la Isla, Ramón jugó los 90 minutos y no pudo impedir el triunfo local gracias a un gol de Dani Gómez.

Folch coincidió en esa alineación titular con un ídolo del tinerfeñismo, el delantero Nino, cuyo exitoso paso por la Isla le sirve ahora de espejo. "Ojalá me pudiera ganar un poquito del cariño que Nino recibió de la afición", deseó.

Además, desde su condición de futbolista que ha ascendido a Primera, afirmó que "si un vestuario es bueno y la gente se lleva bien, los resultados terminan acompañando". Pronto podrá conocer a su nueva familia deportiva. El club blanquiazul espera hoy a Ramón Folch en la Isla.