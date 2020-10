Valentín Vada acompaña a Fran Sol

La víspera del cierre del mercado de fichajes de verano/otoño resultó productiva para el Tenerife. El club no solo anunció la incorporación de su noveno refuerzo, el centrocampista Valentín Vada, sino que recibió en la Isla a dos de golpe, al citado volante argentino y también al delantero Fran Sol. Ambos pasarán hoy los reconocimientos médicos para empezar a entrenar mañana a las órdenes de Fran Fernández. Si no surgen contratiempos, el sábado debutarán en una convocatoria y estarán a un paso de jugar su primer partido como blanquiazules, en este caso, teniendo al Rayo como adversario.

La cesión de Sol por el Dinamo de Kiev quedó confirmada el viernes. Ayer, el protagonismo fue para Vada, quien ha aumentado la nómina de blanquiazules después de que el club tinerfeño alcanzara un acuerdo de préstamo con el Almería hasta el 30 de junio de 2021.

El futbolista nacido en San Jorge no tuvo recorrido profesional en su país natal, dado que se marchó a Francia con solo 19 años. En el país vecino fue adquiriendo experiencia a base de partidos en la máxima categoría, principalmente con el Girondins de Burdeos, aunque también militó media campaña en el Saint-Etienne. En total, 79 partidos y 9 goles en la Ligue 1 para este centrocampista de creación que llegó a participar en cinco encuentros de la Liga Europa. Su salto al fútbol español se produjo hace dos veranos de la mano de un Almería ya dirigido por Turki Al-Sheikh y con el que firmó un contrato de cinco años. Después de sumar más de dos mil minutos repartidos en 32 actuaciones de la Liga 19/20, de aportar dos tantos -uno en el estadio de Gran Canaria- y de ser incluso titular en uno de los duelos del playoff ante el Girona, Vada dejó de contar para el Almería y se resignó a cambiar de equipo. En esa espera, Valentín llegó a ejercitarse con el filial rojiblanco. Ahora se une al Tenerife "muy motivado", tal como avanzó ayer a su llegada a Los Rodeos, acompañado por Fran Sol. "Me siento feliz y estoy con ganas de conocer a los compañeros y al míster, y de ponerme a su disposición para hacerlo lo mejor posible", añadió el argentino, cuyo objetivo en esta nueva etapa es "máximo". Valentín advirtió de que "hay que ir partido a partido", pero se mostró "muy motivado" y dispuesto a integrarse cuanto antes en un "proyecto muy ambicioso".

Sabiendo que su destino profesional iba a estar en la entidad tinerfeña, Vada estuvo muy atento a los partidos con el Mirandés y el Real Mallorca, en los que "faltó eficacia arriba" y el equipo "no tuvo suerte" para sumar. "Los resultados no se dieron, pero el Tenerife estuvo bien", opinó Valentín, quien prefirió no encasillarse en un solo puesto. "He venido a aportar y a jugar donde me diga el entrenador".

El futbolista cedido por el Almería coincidió en el aeropuerto con Fran Sol. El madrileño destacó el empeño de Juan Carlos Cordero por cerrar su fichaje. "Hablé con él mucho antes de que comenzara el mercado y esta relación fue uno de los aliciente que tuve", dijo sobre la gestión del director deportivo. Pero el delantero también puso en valor las conversaciones que mantuvo con Fran Fernández y con Aitor Sanz, uno de sus compañeros en el Real Oviedo en la temporada 2012/13.

En cuanto a las metas individuales, se marcó el reto de "mejorar" los registros que alcanzó con el Willem II, ya que su posterior etapa en el Dinamo de Kiev estuvo condicionada por una lesión y por la falta de continuidad, de manera que no le vale tanto como referencia.

De momento, mañana pisará El Mundialito en su primer entrenamiento como jugador del Tenerife con la esperanza de estar "físicamente al nivel" de sus compañeros.

Por último, Sol confesó que le entusiasma el interés que ha generado su fichaje en la afición blanquiazul. "He intentado no estar muy atento, pero sí he leído algunas cosas y me pone muy contento saber la expectación que hay".