Seis peñas blanquiazules piden la dimisión de Concepción

Seis peñas del Tenerife publicaron ayer un comunicado en el que piden la dimisión de Miguel Concepción como presidente del club y también de su "equipo de confianza", por "honestidad y por amor" a una entidad "histórica".

Los colectivos firmantes, Boca Chinyero 1909, César Gómez, Comando Ichasagua, Guayota Guanche, Ibérica y Zoneros, consideran que los dirigentes no han abordado con transparencia las dudas que han surgido por la publicación de documentos de la Fundación del club que reflejan un supuesto uso inadecuado de fondos procedentes del Gobierno de Canarias. "Solo cuando el escándalo ha tomado dimensiones estatales, han enviado dos escuetos comunicados que lejos de despejar dudas, las acrecienta. Como siempre, mal y tarde", exponen convencidos de que no se ha estado "a la altura" de las circunstancias, "no dando la cara, escondiéndose y faltando a su afición". En esta línea, las citadas peñas lamentan "profundamente" que se haya "ensuciado" el nombre del Tenerife "con matices y tirando balones fuera, sin responder ni negar la mayor parte de las noticias aparecidas, y generando dudas en sus comunicados". En particular, ponen el ejemplo de la anotación de un pago a la emisora Canal 4, propiedad de Miguel Concepción, operación que, según la Fundación, nunca se llegó a realizar. "La Fundación asegura en el punto 3 de su primer comunicado que la documentación presentada al Gobierno de Canarias fue revisada por un auditor de cuentas externo, que ha verificado todos los gastos y pagos. Para acto seguido afirmar: es cierto que en la información contable presentada aparece por error una referencia a la emisora Canal 4 Tenerife en el concepto de dos facturas. Se trata de un error material en el concepto de la factura, pues la realidad es que Canal 4 Tenerife no recibió dinero alguno procedente de la Fundación Canaria del Club Deportivo Tenerife". Al respecto, las peñas se plantean diversas preguntas, de momento sin respuesta. "¿En qué quedamos? ¿Están verificadas por un auditor externo y por lo tanto están bien, o tienen errores? ¿Qué auditor externo no se percató de un error contable de 37.189 euros? ¿Cobra o no el CD Tenerife por ir a ver enfermos a los hospitales en fechas navideñas? ¿Cobra o no el CD Tenerife por los regalos entregados a niños enfermos? ¿Vende o no el CD Tenerife las entradas de los colectivos y colegios invitados al estadio?", formulan en la nota.

Con todo esto, llegan a la conclusión de que Concepción debería dimitir. "En estos momentos que el punto de mira está en el presidente del CD Tenerife por su gestión empresarial y la presunta apropiación indebida de dinero público procedente de subvenciones en una de sus empresas (ingeniería fiscal lo llaman en algunos medios), el silencio a estas preguntas supone por sí una respuesta, y creemos intolerable que siga un día más al frente de esta entidad. Pedimos que por honestidad y por amor a esta entidad histórica, presente su dimisión el presidente don Miguel Concepción y su equipo de confianza. No todo son acciones, también hay decencia".