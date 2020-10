Fernández considera que "el equipo no ha sido un desastre"

En su presentación como entrenador del Tenerife, Fran Fernández planteó el objetivo prioritario de empezar bien la temporada. El primer paso en la Liga fue convincente, pero los dos siguientes, al menos en cuanto a resultados y sensaciones en varios tramos, no lo fueron tanto. Con un balance de 3 puntos de 9 posibles, toca palpar el nivel de preocupación de un técnico que no pone excusas y que considera que el equipo tampoco ha sido "un desastre".

"Ya estamos en la cuarta jornada y tenemos que empezar a funcionar como queremos; se tienen que ver en la competición ciertas cosas que trabajamos", dijo Fernández sobre el desconcertante comienzo de Liga del representativo. "No hemos empezado como queríamos. Pensábamos tener algún punto más. Pero a partir de ahí, las expectativas no pueden estar por delante de la realidad; y la realidad dice que esta competición es muy exigente y larga, así que vamos a ver qué imagen damos ahora contra otro tipo de rivales", reflexionó refiriéndose a los próximos enfrentamientos ante Real Mallorca, Rayo, Sporting...

Con todo esto, recordó que el Tenerife no ha sido inferior a sus oponentes. "Competimos bien en los tres partidos, cada uno con sus errores y su falta de continuidad en ciertos momentos, pero el equipo no ha sido un desastre", afirmó. Además, opinó que "no es el momento ni de desilusionarse ni de empezar con un ambiente tóxico y negativo". El almeriense expresó su deseo de que "la gente se sienta orgullosa" del Tenerife. Pero también se puso en el lugar de la afición. "Lógicamente, después de dos derrotas, ¿qué vamos a pedir? Somos los primeros que no estamos en ese ambiente, pero queremos darle la vuelta. A partir de ahí, veremos qué ocurre. ¿Las expectativas? El club viene de temporadas con diferentes situaciones: han pasado muchos entrenadores y directores deportivos. Y sabemos cómo es la categoría. Nadie te asegura nada. Sé que en dos jornadas todo cambia para lo bueno y para lo malo. Y es el momento de seguir, y de hacerlo con los futbolistas, que lo dan todo cada día. Si algo nos ha pesado en estos partidos ha sido el exceso de hacer cosas, las ganas, la precipitación, y no lo contrario. Estoy tranquilo porque veo que el futbolista quiere y que en los partidos hemos tenido ocasiones de gol y hemos estado cerca de puntuar".

Solo tres jornadas han sido suficientes para que el técnico ya tenga claro que el Tenerife "es capaz de perder con cualquiera y también de ganar a cualquiera", y precisamente confía en que el equipo logre cuajar mañana en Palma una actuación productiva. "Tenemos que ir a Mallorca sabiendo que tendremos nuestras posibilidades. Quizás encontraremos un partido diferente a los jugados anteriormente", avisó.

Antes de llegar a ese encuentro, el Tenerife ha aprovechado la semana para pulir los errores cometidos en la derrota con el Mirandés. En ese aspecto, Fran admitió que "lo importante era localizar" el foco de esos fallos. "No estamos nada contentos con la imagen de ciertos momentos y el grupo lo ha entendido. Vamos a intentar poner remedio a los errores. Hay que hacer autocrítica, pero también tener tranquilidad, porque muchos de los errores fueron por estar precipitados, por confundir el juego a un ritmo alto con llegar a puerta o querer hacer goles cuando ni siquiera teníamos el balón... Tenemos que centrarnos, porque el exceso de ganas y de compromiso hace que nos estemos equivocando. Vamos sentar un poco más las bases, empezar un poco de cero y recuperar el equipo que inició la pretemporada como un grupo fuerte, con las ideas claras".