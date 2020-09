Zarfino, con "una rabia bárbara" por no estar aún al cien por cien

Giovanni Zarfino es el primero en reconocer que todavía no ha alcanzado un punto óptimo de rendimiento. El centrocampista uruguayo llegó a la Isla tres días antes del debut en Liga del Tenerife. Se subió al tren en marcha del nuevo proyecto del club blanquiazul, incluso jugando casi media hora en el encuentro inaugural ante el Málaga. Su entrenador, Fran Fernández, no esperó mucho más para incluirlo en un once inicial. En Alcorcón estrenó esa condición y repitió en la reciente derrota en el Heliodoro ante el Mirandés. El balance de Gio tras este frenético arranque de curso es todo un ejercicio de autocrítica, y también una declaración de intenciones de que no tardará en ofrecer su verdadero nivel, algo que no ha podido hacer de momento. "Cuando uno no está al cien por cien, lo siente y da una rabia bárbara", dijo ayer en los medios de comunicación del club.

El futbolista cedido por el Extremadura UD se definió como un profesional "autocrítico", de manera que no ocultó que en sus tres actuaciones como blanquiazul no ha podido brillar. "Uno quiere hacerlo siempre de la mejor manera y si no estás al cien por cien, lo sientes y te da una rabia bárbara", confesó Zarfino, cuyo proceso de adaptación "a todo" en su nueva etapa profesional está siendo óptimo. "Cada vez me voy acoplando más a los compañeros y a todo, no solo a lo futbolístico, sino a la vida misma, y me estoy sintiendo muy bien, a gusto con la gente por cómo me están tratando", explicó.

Además, aseguró que se va "poniendo a punto de a poco" gracias al trabajo en los entrenamientos, pero su tardía incorporación al equipo le ha pasado factura. "Vine sin hacer pretemporada, pero eso no es una excusa", advirtió. "No me voy a agarrar a ningún tipo de excusa, ni mucho menos. Soy una persona trabajadora y he venido a trabajar y a dejarlo todo. Si me sale bien, bien; y si me sale mal, mal. Pero nunca voy a dejar de hacer lo mío, que es ponerlo todo en la cancha estando bien y estando como en este momento, sin llegar al cien por cien. Pero estoy trabajando para eso; no me cabe ninguna duda. Y confío mucho en mí. Sé que pronto me voy a poner muy bien y daré lo mejor para este equipo".

En el plano colectivo, reconoció que el grupo quedó "tocado" por el tropiezo del pasado domingo con el Mirandés (1-2). No obstante, apuntó que el equipo está centrado desde ayer, día del primer entrenamiento de la semana, en dar otra imagen y en puntuar en la visita de este sábado al Real Mallorca. "Después de una derrota estás tocado, pero tienes que levantarte rápido y hacer autocrítica", indicó Gio. "Cuando ganas, tienes cosas que corregir, y si pierdes, todavía más", agregó el mediocentro.

Por otra parte, lamentó que el "trabajo diario" de la plantilla blanquiazul no se haya visto reflejado en el campo en los dos últimos partidos. "El grupo es magnífico, está formado por buenas personas y me encantaría que el reflejo del día a día se viera en los resultados de cada fin de semana. Creo que lo vamos a conseguir, pero tenemos que seguir trabajando como hasta ahora y no descarrilar", manifestó.

Por último, avisó que el Tenerife se enfrentará este sábado (17:15) a un rival "muy duro", un Mallorca de vuelta a Segunda tras competir un año en Primera. "Espero que siempre podamos dar alegrías, que es lo que queremos", concluyó Zarfino refiriéndose a la afición.