El Tenerife espera a Fran Sol en una semana de decisiones

Es una semana clave para el futuro del Tenerife esta temporada. En el mercado que cierra el próximo lunes, el club blanquiazul debe incorporar al menos dos jugadores para elevar de forma notoria los niveles de calidad del equipo. No se trata de dos incorporaciones para dar profundidad a la plantilla ni para doblar posiciones. El Tenerife necesita al goleador, a su jugador referencia. A la vista de lo sucedido en los últimos partidos, el papel del centrocampista que busca Juan Carlos Cordero debería ser prioritario en el equipo.

Optimismo con Fran Sol. En el club son optimistas respecto a la posibilidad de cerrar finalmente el fichaje de Fran Sol, que participó el pasado fin de semana con el Dinamo de Kiev, a la espera de su salida del conjunto ucraniano. Sol jugó la segunda parte del encuentro que su equipo disputó y ganó ante el Minay (0-4). Hoy, los ucranianos deben dar el paso definitivo en la previa de Liga de Campeones (segunda eliminatoria previa) tras vencer en la ida al Gent belga por 1-2. Después de ese encuentro se debe activar el final de la negociación, en la que la voluntad del jugador será determinante. En este sentido, el portal Deporpress publica una entrevista con Martín Manchón, fundador de otro portal Migrantes del balón, especializado en el seguimiento a los jugadores españoles que militan en equipos de otros países. Manchón tiene relación directa con el delantero formado en lasa categorías inferiores del Real Madrid (Sol fue campeón de España juvenil con la generación de Óscar Plano, Dani Carvajal, Pablo Sarabia y Lucas Vázquez, ganando en la final al Valencia de Isco). Manchón entiende que la insistencia del Tenerife en el fichaje de Fran es un factor muy influyente en la decisión del delantero, al que quieren varios equipos más de Segunda. "Justo cuando se fue al Dinamo hablé con él y aceptó entonces porque le llamaban todos los días. El presidente, el director deportivo, el entrenador? Fran (Sol) se mueve mucho por eso, por un proyecto que le demuestre que le quiere, que no es para rellenar plantilla, que se sienta una apuesta del proyecto. En ese sentido el Tenerife se ha movido muy bien. A pesar de que otros clubes están pendientes de él, algunos están esperando a terceros movimientos. El Tenerife ha estado encima de él en todo momento y eso va a ser determinante. Si Sol acaba en el Tenerife va a ser por la insistencia del club, y porque quiere estar donde le quieran", dijo el periodista a Deporpress. En la citada entrevista Menchón desvela que está en contacto con el jugador. "Sí. Yo hablé el sábado con él y ya me dijo que no esperaba jugar con el Dinamo, aunque jugó luego 45 minutos y a buen nivel. No marcó por mala suerte, estuvo a punto, y me dijo que estaba jugando 'con la cabeza en otro sitio', y aún así hizo un muy buen partido". Las próximas horas deberían ser decisivas. El Tenerife tiene de plazo esta semana y necesita un goleador.

Además de Sol. La llegada de un '9' contrastado, que venga preparado para jugar, puede empezar a rescatar al equipo. Solo el hecho de finalizar las jugadas, de dividir menos los partidos, de generar más preocupación en los rivales puede ir juntando al bloque de Fran Fernández en campo contrario. Luego, hay otros asuntos por resolver. El entrenador va a tener a su disposición no pocas piezas para mejorar el juego. Ya puede contar con Kakabadze y con Nono. Con Sol, serían tres futbolistas que añadir a la alineación. El técnico debe decidir si coloca ya al georgiano en el lateral derecho. Si fuera así, que es lo más lógico, cabe esperar que recoloque a Shaq Moore en la posición de interior derecho. La entrada de Nono en la izquierda le añade otra vida ofensiva, más desborde y mejor final de jugada. Pero Fernández debe decidir qué hace con los dos laterales izquierdos que han empezado de titulares en los tres partidos. Si realmente va a sumar al equipo la calidad de Nono, le sobra uno entre Pomares y Álex Muñoz. Para que jueguen los dos, la opción es que Álex lo haga de central...

El medio, otro problema. Todo va bien para Aitor Sanz cuando el equipo da el paso y consigue imponer su presión arriba. En caso contrario, hay una evidente tendencia al desequilibrio, con el lateral de ataque muy arriba y tanto espacio para defender en el medio. Zarfino no está siendo el anunciado jugador de recorrido, porque no camina con el balón, no acerca al equipo al área. Su función en el campo, hasta ahora, es más bien la de un llegador que arranca desde tres cuartos y pisa el área sin el balón. En todos los partidos ha rematado a portería, pero todo lo que sucede en el origen del juego le queda lejos. Desde fuera se echa de menos la presencia de un futbolista que tome decisiones en el escalón anterior del campo, un elemento que equilibre al equipo. Sin comparar niveles futbolísticos, solo midiendo sus funciones, el uruguayo y Milla no tienen nada que ver. Podría decirse que Zarfino empieza a intervenir en la jugada donde acababa Milla, cerca del área. No es su sustituto, es otra cosa. Cordero está buscando un centrocampista, que debería tener la jerarquía suficiente para darle un salto de calidad al equipo. No parece descabellado plantear que Zarfino ocupe una posición de tres cuartos de campo, Bermejo vaya a la izquierda y Aitor tenga un compañero que realmente sea organizador. Este desafío está también en el mercado. Fichar a Fran Sol y a un centrocampista titular, meter a jugar ya a Kakabadze y a Nono y ganar recursos con Shaq más adelante, es sumar calidad en un equipo que ha perdido muchos kilates respecto a la temporada anterior.

Los puestos triplicados. Los puestos triplicados. El Tenerife presume de la versatilidad de varios jugadores, de manera que Jacobo puede jugar por la derecha y por la izquierda, Shaq hacerlo en las dos posiciones de la banda diestra, Bermejo es igual media punta que interior, Alberto vale para el medio y para la defensa, Álex Muñoz, para el central o el lateral, Pomares es interior y lateral o central... Eso es riqueza para la plantilla, pero en la práctica, frente a la pizarra de la convocatoria y luego de la alineación, la realidad es que hay puestos triplicados. La entrada de Kakabadze va a provocar que haya tres para el puesto de interior (o extremo) derecho. Si Jacobo va a la izquierda y Suso compite con Shaq por el puesto, será en la banda contraria donde se junten tres (Shashoua, Nono y Jacobo, además de Pomares). Con los cinco centrales pasa un tanto de lo mismo (sin contar a Pomares que puede jugar ahí). No es descabellado que haya también movimientos de salida, porque lo conveniente es ajustar la rotación para ganar en dotación económica. En este sentido, la situación de Joselu es digna de un replanteamiento. No es buen síntoma que un jugador de su caché, uno de los más caros de la plantilla, se quede fuera de un partido como el del domingo, con tanta precariedad.

Y los canteranos. Es la decisión más a mano. Ya está anunciada la determinación con Elliot. Cabe la opción de que Jorge tenga continuidad en el filial, asunto peligroso teniendo en cuenta antecedentes de otros que han bajado del primer equipo al de Tercera. La decisión grande es con de Javi Alonso. Es el único organizador puro que hay en la plantilla, pero lo prioritario es que juegue.