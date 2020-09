Kakabadze, el primer georgiano de la historia para el Tenerife

El Tenerife ya tiene el lateral derecho que buscaba: Otar Kakabadze (27/6/1995, Tiflis, Georgia), un internacional de 25 años que procede del Lucerna suizo y que tiene experiencia en España, porque jugó en el Nástic de Tarragona, en Segunda de 2016 a 2019, club con el que disputó 44 partidos.

Otar Kakabadze, que compartió su experiencia en el equipo catalán con dos canarios, Maikel Mesa y Omar Perdomo, es un lateral ofensivo, tiene calidad con la pelota y es muy insistente en sus subidas al ataque, que suele finalizar con buenos centros. A su paso por el club catalán llamó la atención por su aportación ofensiva, aunque tampoco es un jugador frágil cuando se trata de defender.

En el comunicado oficial del club se hace un recorrido por la trayectoria de un futbolista fijo en las convocatorias de su selección, con la que ha jugado ya 33 partidos. Kakabadze se inició en las categorías inferiores del FC Dinamo Tiflis, su evidente progresión le llevó hasta el primer equipo, con quien conquistó los títulos ligueros de las campañas 14/15 y 15/16. Su primer traspaso fue al Nástic.

El Esbjerg fB, de la Primera División de Dinamarca, lo incorporó como cedido, allí jugó 18 partidos y luego volvió a la disciplina del equipo catalán. El siguiente paso fue el último que ha dado antes de recalar en el Tenerife, el FC Lucerna, también en Primera División. Jugó 43 partidos y tomó parte en las la rondas de clasificación para la fase de grupos de la edición 19/20 de la Europa League.

El Tenerife lo define como "un futbolista muy aplicado en labores defensivas, insistente en la marca, rápido, con capacidad para sumarse a labores ofensivas y con un buen manejo de balón. Además, con experiencia en otras competiciones" y añade en su comunicado que su fichaje ha sido una "una operación nada sencilla". No fue más explícito ayer el director deportivo del equipo suizo, Remo Meyer, que explicó que "Otar se acercó a nosotros con el deseo de poder regresar a España, y ahora hemos cumplido con esta solicitud. Nos gustaría agradecer a Otar por su compromiso ejemplar y desearle todo lo mejor para el futuro", pero en el comunicado de su club se especifica que "el FC Luzern y CD Tenerife se han comprometido a no revelar los detalles del traspaso y no proporcionarán más información sobre los detalles", dice el comunicado.

E El primero. El Tenerife incorpora así al primer jugador de nacionalidad georgiana de su historia. La nacionalidad número 46 que está representada en los 98 años del club. Otar fue internacional sub' 17, sub' 19 y sub' 21, y debutó con Georgia en 2015. El pasado día 8 jugó en la Liga de Naciones contra Macedonia.

E Omar lo elogia. Omar Perdomo, ahora en el San Fernando de Cádiz, dijo en Deporpress que el fichaje de Kaklabadze es un acierto. "Otar es una persona espectacular, súper humilde muy trabajador y se lleva bien con todo el mundo, un crack en todos los sentidos". Omar lo define como "un lateral de mucha calidad, con un buen centro lateral y sobre todo buena conducción. Además también se asocia muy bien".