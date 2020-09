Otar Kakabadze, nuevo fichaje del CD Tenerife

Otar Kakabadze (1995, Georgia) será jugador del CD Tenerife en la campaña 2020/2021. El internacional absoluto por Georgia se incorporará al proyecto blanquiazul una vez se ultimen los trámites administrativos y después de que supere el preceptivo reconocimiento médico. El nuevo refuerzo blanquiazul se desenvuelve, habitualmente, en la posición de lateral derecho.



A Otar Kakabadze se le presenta así la oportunidad de regresar al fútbol español, en concreto a LaLiga SmartBank, donde ya compitió, a muy buen nivel, en las filas del Club Gimnàstic de Tarragona (47 partidos oficiales y un gol).



Formado en las categorías inferiores del FC Dinamo Tiflis, su evidente progresión le llevó hasta el primer equipo, con quien conquistó los títulos ligueros de las campañas 14/15 y 15/16. Desde el referido club georgiano fue traspasado a la escuadra catalana, brillando igualmente con luz propia.



De esta manera, el Esbjerg fB, de la máxima categoría del balompié danés, se hizo con sus servicios, en calidad de cedido. Compitió, en media temporada, en 18 encuentros oficiales e hizo un tanto, todo ello antes de retornar al Club Gimnàstic de Tarragona.



Su nueva aventura profesional le llevó hasta el FC Lucerna, una vez más en la máxima categoría. En tierras helvéticas sumó 43 compromisos, incluidos cuatro partidos de la rondas de clasificación para la fase de grupos de la edición 19/20 de la Europa League.



Un futbolista muy aplicado en labores defensivas, insistente en la marca, rápido, con capacidad para sumarse a labores ofensivas y con un buen manejo de balón. Además, con experiencia en otras competiciones, y que llegará a la Isla "tremendamente ilusionado", después de que la dirección deportiva que encabeza Juan Carlos Cordero pudiese concretar, de manera satisfactoria, una operación nada sencilla.



El nuevo lateral derecho blanquiazul es un habitual de su selección nacional. Tras ir completando la formación en los combinados sub 17, sub 19 y sub 21, Otar Kakabadze debutó con Georgia hace casi cinco años (8/10/2015). Desde entonces atesora hasta 33 internacionalidades, la más reciente el pasado día 8 de septiembre (90') en el empate a uno con Macedonia del Norte, dentro de la presente edición de la UEFA Nations League (League C).



El CD Tenerife aprovecha la ocasión para dar la bienvenida a Otar Kakabadze, al tiempo que le desea toda clase de éxitos deportivos y personales durante su estancia en nuestra entidad.