La Fundación compró entradas y abonos por 190.000 euros

La Fundación Canaria CD Tenerife compró al propio club abonos y entradas para los partidos que el equipo blanquiazul jugó en el Heliodoro Rodríguez López por valor de más de 190.000 euros durante el año 2019, tal como aparece en una de las partidas a las que se dedicó la subvención de 1,5 millones de euros que la citada entidad recibe del Gobierno de Canarias, destinada a llevar a cabo acciones para el 'fomento del deporte base en la Isla'. Esta revelación que hace Radio Club Tenerife, se añade a la desvelada el pasado martes respecto al alquiler que la propia Fundación pagó al club por el uso de los campos de la Ciudad Deportiva Javier Pérez, por un importe de 281.000 euros. La suma de ambas cantidades representa más del 30 por ciento del total de la referida subvención, que acabó en las arcas del club a través de los conceptos explicados y puestos en marcha por la Fundación.

El Gobierno de Canarias, que libró la subvención a favor de la Fundación, dio por justificados todos los gastos presentados por la entidad. No obstante, el viceconsejero de presidencia, Antonio Olivera ya admitió en EL DÍA que, aunque no hay irregularidad en el uso del dinero, no siempre se ha dedicado a los fines prioritarios para los que fue concedido.

Actuación "impecable". Por su parte, en la Fundación consideran que su actuación ha sido "impecable". Milagros Luis Brito, secretaria de la entidad desde el pasado 8 de septiembre, asegura que este es un expediente que ha mirado "especialmente" y detalla que entre los ocho conceptos de gasto especificados en el Plan Financiero que acompañó la petición de la subvención, figura la compra de entradas para partidos del primer equipo. "El Gobierno promovió una orden y entre lo que autorizó de forma concreta aparece el gasto en las entradas a partidos del primer equipo", explica. En la citada autorización del proyecto también figuran otras partidas como "el alquiler de los campos, la participación de los jugadores profesionales, los servicios deportivos a clubes de base, el material deportivo de las equipaciones, servicios deportivos para el club deportivo de la Fundación y acciones materiales para el desarrollo de la actividad", dice.

La secretaria de la Fundación añade que "la Liga y la Fundación de LaLiga aconsejan que no se regalen entradas, entre otras cosas para evitar cualquier uso fraudulento posterior" y añade que "por buenas prácticas, especialmente a las fundaciones y a los clubes, se les pide que se articule que si la Fundación quiere invitar a un partido a una entidad, a una ONG, a un club de la base, a una entidad colaboradora de trabajo comunitario, sea la propia Fundación quien asuma ese coste. Por eso se pone este concepto en el documento (plan financiero) cuando se pide la subvención, y va en la justificación", expone.

Los detalles. En la información de Radio Club se detalla que la Fundación gastó la mayor parte de la cantidad citada, más de 160.000 euros, en la compra de entradas para el Rodríguez López, que repartió entre diferentes clubes federados de la Isla. Las invitaciones a colectivos del fútbol base a la grada de San Sebastián ha sido una pauta llevada a cabo por el club en los últimos años.

La Fundación compró 49.000 euros en entradas para el partido de la campaña 2018/19 ante la UD Las Palmas, en la jornada 37 de la Liga Smartbank. En la jornada 40 de la misma temporada, en un partido en el que el Tenerife debía certificar su permanencia ante el Oviedo, objetivo que logró, la Fundación gastó en localidades 20.000 euros y, para el último encuentro, ya intrascendente, ante el Real Zaragoza, la entidad adquirió entradas por valor de 21.000 euros. Además, pagó 32.000 euros por la adquisición de abonos para la temporada completa. En términos porcentuales, los más de 190.000 euros que la Fundación invirtió en compra de abonos y entradas representa más del 11% de la cantidad total de la partida por ese concepto en la entidad, que ascendió a 1,6 millones.