Fran Sol, el 'nueve' deseado por Cordero

El mercado de altas y bajas, ya de otoño más que de verano, entra en la parte final. Por delante, dos semanas para terminar de pulir las plantillas. En el caso del Tenerife, casi todo el trabajo ya está hecho, pero su director deportivo, Juan Carlos Cordero, trabaja con la idea de incorporar al equipo blanquiazul tres refuerzos más, un delantero, un lateral derecho y un centrocampista. Sin ser una prioridad, el capítulo de salidas tampoco estaría cerrado.

De momento, el Tenerife ha contratado a seis futbolistas, el central Bruno Wilson, el lateral y extremo izquierdo Carlos Pomares, el centrocampista Giovanni Zarfino, el atacante Nono González, el extremo Jacobo González y el delantero Emmanuel Apeh. Pero la lista de novedades podría llegar a una decena, tal como pasó hace un año con los fichajes de Ortolá, Álex Muñoz, Nikola Sipcic, Shaq Moore, Dani Gómez, Nahuel, Álex Bermejo, Ramón Miérez, Robert Mazan y Sam Shashoua, que debutó el pasado sábado con el Tenerife en el partido en Alcorcón.

En el camino que queda por recorrer, la llegada más esperada es la del futbolista que trate de marcar diferencias en el área contraria, un atacante que compita por el puesto con Apeh, Joselu y Jorge, o que lo comparta con alguno de ellos. La búsqueda del nueve es una tarea común para casi todos los clubes de la categoría, y los posibles candidatos son cada vez más escasos. El último nombre en sonar es el de Fran Sol, tal como avanzó Radio Club. Se trata de un jugador madrileño de 28 años que pertenece al Dinamo de Kiev, club al que llegó en enero de 2019 después de destacar en el Willem II, de la máxima categoría holandesa: anotó 47 goles en 88 partidos, 39 de la Eredivisie. En su siguiente etapa, con el uniforme del Dinamo, no ha tenido tanto protagonismo: un gol en la Premier de Ucrania y otro en la Liga Europa en su primera media temporada, 11 partidos de la competición doméstica y solo un gol durante el curso 2019/20 y 10 minutos como suplente en el inicio del presente ejercicio. En cualquier caso, sí vivió la experiencia de proclamarse campeón de Copa y, en dos ocasiones, de la Supercopa de Ucrania. Pero estos podrían haber sido sus últimos títulos con el Dinamo, pues su salida va cogiendo forma. En principio, el club quiere compensar el pago de los 3,5 millones de euros que realizó en su momento para cerrar el fichaje. Pero la fórmula de la cesión no está descartada. Precisamente, esta segunda sería la única que acercaría a Fran a un Tenerife que tiene una alta competencia en su intento de hacerse con los servicios del delantero formado en la cantera del Real Madrid y que luego pasó el Lugo, el Real Oviedo (cedido) y el Villarreal (su filial) antes de firmar con el Willem II en el verano de 2016. Y es que la lista de pretendientes de Segunda e incluso de Primera no es corta. Elche, Celta y Valladolid han pensado en Sol, lo mismo que varios rivales deportivos del Tenerife, entre ellos, tres clubes económicamente más potentes: Girona, Espanyol y Almería. El mercado de otoño podría traer de vuelta a España a Fran Sol.