El virus aplaza el estreno

El partido de la jornada inaugural de la Liga Endesa entre el Iberostar Tenerife y el Casademont Zaragoza no se jugará este mediodía en el pabellón Santiago Martín, tal como estaba previsto, sino mañana en el mismo lugar y a las 19:30 horas. La causa del aplazamiento no es otra que la detección de un positivo por coronavirus en la plantilla del equipo aragonés, tal como informó ayer la ACB en un comunicado en el que también aseguró que iba a trabajar con los clubes afectados para poder disputar el encuentro "lo antes posible, siempre en función de los resultados de los test a realizar". Dicho y hecho. No acabó el día sin que hubiera una nueva fecha.

Este no fue el único enfrentamiento de la primera fecha de la Liga Endesa aplazado por la misma causa. Ayer no se pudieron celebrar ni el Joventut-Unicaja ni el Monbus Obradoiro-Urbas Fuenlabrada por dos contagios en el equipo andaluz y otro en el plantel gallego. Pero, al igual que el Iberostar-Zaragoza, no tardarán mucho en jugar, dado que la ACB decidió pasar el primer partido a las 19:30 horas de mañana y el segundo, a las 21:00 de hoy.

Iberostar Tenerife y Casademont Zaragoza vivieron horas de incertidumbre hasta que los resultado de los test realizados a la plantilla aragonesa aconsejaron no dejar pasar más tiempo para jugar. En el caso contrario, la ACB habría tenido muchos problemas para encontrar un hueco en el calendario.

De hecho, la agenda de los aurinegros viene muy cargada. El equipo de Txus Vidorreta visitará el próximo miércoles al RETAbet Bilbao (20:45) en la segunda fecha de la competición doméstica. Ya en la tercera jornada, el Iberostar repetirá a domicilio el sábado, con el UCAM Murcia como local (16:00 ).

La siguiente semana tampoco dará tregua. Aunque al CB Canarias le tocará descansar en la cuarta fecha, estará muy ocupado, ya que se encontrará desde el martes 29 de septiembre en Atenas para participar en la Final a Ocho de la Bastekball Champions League, competición en la que se medirá con el Zaragoza el jueves 1 de octubre en la eliminatoria de cuartos de final. En el mejor de los supuestos, los tinerfeños no volverán a la Isla hasta el 5 de octubre. La final será el día 4.

Luego, tras la fase definitiva de la BCL 19/20, los tinerfeños competirán el sábado 10 de octubre en la quinta fecha de la Liga Endesa, y cuatro días más tarde comenzará la Basketball Champonis League 20/21 con un Iberostar Tenerife-Galatasaray en La Laguna.

Lo que le espera a continuación al Canarias es un tramo del calendario con dos partidos por semana, contando los de la Liga Endesa y los de la BCL. Así será hasta finales de noviembre.