El Tenerife sabrá hoy dónde jugaría si se confinara Alcorcón

El Tenerife juega el sábado en Alcorcón, una de las zonas sujetas a posibles restricciones sanitarias el próximo fin de semana en la comunidad de Madrid. Ayer, la presidenta Isabel Díaz Ayuso canceló la reunión telemática programada para este viernes con los alcaldes de siete municipios del sur de la región, entre los que se encuentra el de Alcorcón, pero mañana informará de nuevas medidas para "restringir la movilidad y reducir la actividad" en las zonas donde han detectado "una mayor transmisión del virus", según el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.

En el Tenerife no esperan incidencias en este sentido, pero precisamente hoy finaliza el plazo que tienen los 42 equipos profesionales para dar a conocer en que campo jugarían si el propio queda afectado por restricciones sanitarias que resulten insalvables. El propio Tenerife ha elegido Butarque, la casa del Leganés, que además trae gratos recuerdos porque allí ascendió el equipo blanquiazul a Primera División por última vez. El Leganés, por su parte, ha colocado la posibilidad de venir al Heliodoro, si hay causa de fuerza mayor, en el tercer lugar de sus prioridades, detrás de Los Cármenes y Son Moix. Están confirmados además intercambios recíprocos entre Sporting-Lugo, Castellón-Sabadell y Fuenlabrada-Málaga. Las Palmas ha elegido Alcorcón. Pero el club alfarero no tiene aún la confirmación de LaLiga para cambiar de sede, algo que se va a producir hoy, aunque no ha trascendido a donde iría a jugar.

Las posible medidas de confinamiento que imponga Sanidad no deberían afectar a la disputa de los partidos de fútbol, porque los equipos sigue realizando los denominados viajes burbuja, sin contacto con el resto de personas del lugar de destino y con el mínimo tiempo de permanencia en la localidad donde se juega. El Tenerife viajará el mismo sábado, aunque no ha hecho público su plan para el desplazamiento.