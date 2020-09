Una de las características que define las comparecencias del director deportivo del Tenerife, Juan Carlos Cordero, ante los medios de comunicación, es la seguridad que transmite. En pleno mercado de fichajes, en el proceso de construcción de su primer Tenerife, el responsable de una parcela tan controvertida e inestable en el club blanquiazul, se maneja con un dominio de la situación que parece reforzar cada uno de sus movimientos. Ayer, sin perder la sonrisa, se atrevió a calificar la situación del "calma tensa".

Viene siendo costumbre que el murciano adelante titulares y luego los desarrolle. Se agradece. "Firmar es sencillo, -continuó explicando-, podríamos hacerlo y tener la plantilla cerrada, hay momentos de tensión, pero el entrenador y yo tenemos claro las posiciones que queremos reforzar, y quedan unas tres semanas de mercado. Lo importante ha sido cerrar el fichaje de Nono que era una prioridad desde el principio y hace unas semanas no podíamos. Al final, formaremos la plantilla que el entrenador y yo queremos formar". Cada paso que da Cordero, fortalece esa sensación de confianza en si mismo y transmite que hay razones para ilusionarse con la obra final: un equipo que compita por todo. Ese ejercicio toma cierto relieve cuando aplica la templanza al referirse a los plazos, al tiempo que va quedando de mercado abierto, con tres fichajes por hacer, alguno tan importante como el del delantero. "Me gustaría no esperar hasta el último día, pero a veces por una buena operación apuras. Si tengo las cosas claras y el mercado me lo pone delante no voy a esperar. Otra cosa es que el último día surja algo para mejorar la plantilla y me quede margen. Hemos tenido la fortuna de poder ahorrarnos salarios con jugadores que han salido, vamos sin pausa para darle al entrenador un equipo acorde a lo que quiere. Estamos esperando salidas de jugadores de Primera División, pero los clubes donde militan aún no se han decidido sobre esos jugadores que esperamos", explicó.

La puerta de salida. Con Nahuel Leiva fuera de la plantilla, el proceso de salidas no está cerrado. "Es una cesión sin opción de compra -explica el director deportivo-, Nahuel no va a poder jugar contra nosotros excepto pagando una cantidad económica. Nosotros tenemos que pagar una parte, pero no el 50 %. Es un salario muy elevado y queríamos un jugador diferente en esa posición. Así se ha cerrado la operación, con Nono en esa posición". Cordero no negó que puedan producirse más salidas, aunque las condicionó a las entradas que vaya siendo posible hacer. "Siempre dejo todo abierto, en entradas y salidas, hasta el último día del mercado. En función de alguna entrada podría salir alguien. También puede haber algún jugador que quiera más minutos y busque una salida. Habrá cuatro jornadas más con el mercado abierto y puede haber alguno que no se vea dentro y pida salir, todo puede suceder aún", añadió. En ese sentido, tuvo que responder sobre nombres concretos, porque la llegada de Nono provoca una sobreocupación del puesto de interior izquierdo, con la presencia de Elliot y Shashoua, además de Bermejo. Incluso Pomares ya jugó ahí ante el Málaga. "Jacobo, Nono y Pomares pueden jugar en varias posiciones. Queríamos una plantilla versátil para poder decidir. Habrá que hablar con esos jugadores y saber si se van a sentir cómodos. Evaluaremos lo que sea mejor, una cesión o no. Los jugadores también van a decidir", explicó el dirigente.

Los rumores. Juan Carlos Cordero ni se inmutó cuando salieron a la luz nombres como los de Toro Fernández o Blanco Letschuk, que han sido relacionados con el Tenerife durante estos meses y han tomado otros caminos. "Nos meten en las quinielas de todos los jugadores, no sé si para encarecer el producto. No me sorprende, vinculan a cinco o seis jugadores cada día al Tenerife y tantos no vamos a firmar. Nosotros seguimos en nuestra línea, a unos llegaremos y a otros no. Haremos el mejor equipo posible y con los jugadores que quieren venir. Los rumores son historias para no dormir muy largas, pero normales en un mercado de fichajes", dijo.

Canteranos consolidados. El rendimiento que ofreció el pasado domingo Javi Alonso, que ocupó, sobre el papel, una posición reservada para Gio Zarfino, pone sobre la mesa el futuro inmediato de los canteranos que están haciendo funciones como jugadores del primer equipo. El director deportivo lo tiene claro. "Estoy en la línea del entrenador, los dos somos uno y sabemos lo que queremos. Javi Alonso, Jorge y Elliot han madurado, para mí son realidades. Javi Alonso hizo un partido muy correcto, sin malas decisiones con el balón. Están trabajando bien, son jugadores del primer equipo, realidades que el entrenador está utilizando", explicó el dirigente, que también citó al mismo nivel a Víctor Méndez, el tercer portero del primer equipo.

Canterano es, también, el lateral derecho Fede Olivera, que parece tener más definido su futuro. "Fede ha hecho la pretemporada a buen nivel, pero tiene más edad. Lo normal es que salga cedido y estamos en trámites con el Marino para que se incorpore con ellos, tenga continuidad y muchos minutos", explicó Cordero.

Valor diferencial. El último nombre propio de la rueda de prensa fue el que más elogios recibió. Borja Lasso, que se acerca a su regreso. "Borja es un jugador diferencial, no tenemos otro igual que él, aunque puedan jugar ahí Bermejo, Jorge Padilla o incluso el entrenador pueda adelantar a esa posición a Zarfino. Lasso da otras cosas, tiene llegada, último pase, hace dudar al rival? Es cierto que la recuperación se ha alargado pero lo está dando todo cada día, le estamos dedicando muchas horas, pero no le vamos a meter prisas. Él es feliz con la pelota, en el terreno de juego", terminó.