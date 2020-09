Cordero: "Haremos el mejor equipo posible"

Juan Carlos Cordero, director deportivo del Tenerife, aseguró en la rueda de prensa de presentación de los jugadores Gio Zarfino y Nono, que el club va a esperar por las mejores opciones de mercado. "Haremos el mejor equipo posible y con los jugadores que quieren venir. Me gustaría no esperar hasta el último día, pero a veces por una buena operación apuras. Si tengo las cosas claras y el mercado me lo ofrece, no voy a esperar" .

Cordero, que espera contar pronto con Borja Lasso, porque "es un jugador diferencial para nosotros", calificó el momento en el mercado de fichajes de "calma tensa", valoró como muy importante la gestión para incorporar a Nono y dio por segura la cesión de Fede Olivera al Marino. Respecto a otra cesión, la de Nahuel al Real Oviedo, Cordero explicó que "es sin opción de compra. No podrá jugar contra nosotros excepto pagando cantidad económica. Asumimos parte de su ficha, pero no el 50%. Es un salario elevado y queríamos un jugador diferente en esa posición".

El dirigente valoró también el estreno del equipo ante el Málaga. "No hay nada mejor para un club que el trabajo de Fran Fernández tenga como resultado ganar en la primera jornada. Fuimos justos vencedores y dimos buena imagen. El primer paso fue feliz, trabajo para hacer un buen equipo".

Por su parte, Gio Zarfino se mostró encantado de estar en el equipo, reconoció que ha pasado "por momentos de todo tipo" durante este largo mes de bloqueo en su fichaje, y añadió que aún no puede dar su mejor versión. Gio lamentó la forma en que salió del Extremadura. "Es una pena lo que pasó y la manera de mi salida. Me hubiera gustado que fuera de otra forma. Yo vengo aquí a hacer mi juego y aportar mi granito de arena. Podré jugar bien o mal, pero siempre me dejaré todo sobre el campo". Zarfino aclaró que decidió venir porque Cordero lo convenció del proyecto. "El entrenador también apostó por mí y eso es fundamental. Además, me hablaron muy bien del club y de la isla. Me hubiese encantado estar desde el primer momento".

El otro protagonista de la rueda de prensa, Nono, expuso que su objetivo en el Tenerife es "no ponerse techos. Hay que ir partido a partido, sin objetivos a largo plazo. Lo primero será conseguir los 50 puntos y a partir de ahí, soñar. Este equipo puede hacer grandes cosas. Quiero aportar lo mejor de mí", añadió.