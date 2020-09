Zarfino no está descartado para jugar mañana ante el Málaga

Fran Fernández prepara el gran momento. El estreno en casa ante el Málaga, y lo hace cargado de ilusión. Ayer compareció ante los medios para valorar el partido que abre el Campeonato y para hacer un balance de muchos asuntos de actualidad en su plantilla. "El domingo tenemos un examen importante. Tenemos ilusión". El almeriense dijo que el primero es siempre "el partido que más se prepara en toda la temporada", y no quiso dejar pasar la oportunidad de alertar sobre un rival que parece sumido en un caos y al que, sin embargo, el entrenador del Tenerife pone en valor. "Nos enfrentamos a un Málaga inestable, pero el año pasado también lo daban por descendido y compitió muy bien hasta la última jornada. Tienen jugadores de nivel y están firmando bien. Nos van a poner las cosas muy difíciles. Cualquier equipo de la categoría nos exigirá que estemos a nuestro mejor nivel. Hay que intentar que los tres puntos se queden aquí", aseguró Fernández.

Las condiciones tan especiales en las que se desarrolló la pretemporada convierten en una incógnita el arranque de los equipos. "Nosotros estamos preparados", dijo el entrenador, aunque "como todos los equipos estamos en construcción. Nos faltan efectivos por llegar y hay semanas de mercado para cerrar la plantilla", dice el técnico, que reconoce que "quizá faltó algún partido amistoso más para que mi idea de juego se viese mejor reflejada. Pero no hay excusas. Estamos preparados en todos los sentidos. Tengo una confianza plena en este equipo y vamos a ir juntos a por ella", valoró. Es la hora de la verdad, por lo que la referencia del derbi amistoso ni tiene mucho valor. "Habrá cambios en el once respecto al último partido. No me preocupa que no se viese nuestra versión contra Las Palmas. Me preocuparía que no se viese contra el Málaga", dijo El entrenador analizó la versatilidad del plantel. "Esta plantilla tiene una gran riqueza porque tenemos jugadores muy polivalentes como Moore, Pomares, Alberto, Bermejo o Jorge Padilla. Pueden rendir en varias posiciones y eso no lo tienen todos los equipos. Ahora mismo hay que ver las necesidades del equipo para saber dónde van a participar más. No tenemos otro lateral derecho que no sea Moore, así que si queremos que juegue más adelante solo nos quedaría la salida de jugar con tres centrales. Estamos trabajando en la mejor solución posible para el equipo", terminó.