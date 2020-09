"Tenemos que ir poco a poco y sin renunciar a nada"

¿Qué tal llega el Tenerife al comienzo de la temporada?

Tengo buenas sensaciones. He visto trabajar al equipo día a día y me ha sorprendido la buena predisposición de todo el mundo y las ganas de querer aportar de todos los que han llegado nuevos, pero sobre todo de la gente que estaba de temporadas anteriores. Todo el mundo suma y todo el mundo tiene muchas ganas y esperanzas de poder hacer una buena temporada.

¿Qué papel están teniendo los veteranos de la plantilla?

Está claro que los capitanes son fundamentales en la cohesión de un vestuario, pero no son los únicos. Hemos aunado una buena plantilla a nivel de experiencia, con futbolistas que llevan años aquí y saben perfectamente cómo manejar el contexto, y luego otros jóvenes que salen de la cantera o que hemos traído de fuera y que nos van a dar un salto de ilusión y de ganas de crecer, y que vienen con muchísima hambre.

¿Son ingredientes básicos?

Estos y muchísimas cosas más. Lo que intentamos desde fuera es controlar los detalles, porque para mí esta es una categoría en la que la diferencia la marcan los pequeños detalles. En eso el club está muy concienciado para darnos las herramientas necesarias para poder controlar esos detalles desde dentro, internamente. Y con lo que me he encontrado, no hay ningún tipo de excusa en ese sentido. Tenemos todas las herramientas favorables para realizar nuestro trabajo lo mejor posible.

¿Hasta qué punto considera esencial empezar con buen pie?

Al Tenerife le costó arrancar bien en temporadas anteriores. Un buen inicio es fundamental en esta categoría, en la que hay tanta igualdad. Está claro que tenemos en cuenta esas temporadas anteriores. Nos marcamos el objetivo de empezar sumando. Y estamos totalmente preparados para que en la primera jornada el equipo ya muestre señales de lo que queremos durante este año. Está claro que queda muchísimo por hacer, que estamos construyendo y que quedan futbolistas por llegar, pero con lo que tenemos ahora, con la plantilla y el trabajo que estamos realizando, el Tenerife llega bastante preparado.

Málaga, Alcorcón, Mirandés... ¿El calendario ayuda?

No miramos a los rivales. Quizás podemos destacar que terminar en casa es importante, pero empezar, particularmente me gusta empezar fuera. Es una lástima no poder tener el apoyo de nuestra gente por toda esta situación que estamos viviendo. Pero, sin duda, vamos a sentir a nuestra afición y creo que vamos a empezar con buen pie y con toda la confianza del mundo para hacer todo lo posible para que se queden los tres puntos en nuestra casa.

No habrá efecto Heliodoro. ¿El Tenerife será uno de los más perjudicados por no tener público?

Pienso que sí, que seremos uno de los equipos más perjudicados por el simple hecho de que tenemos una afición numerosa y que apoya muchísimo. He venido como visitante y sé que cuando aprietan desde la grada, se nota dentro. Me hubiese gustado sentirlo como local, pero de momento no se podrá. Está claro que todos los equipos vamos a competir con la misma situación de no poder tener el apoyo de la afición.

¿Qué es lo peor del fútbol en tiempos de coronavirus, aparte de la ausencia de aficionados?

Se pierde la esencia de lo que es un equipo de fútbol. El simple hecho de no poder cambiarte en un vestuario, no poder ducharte, no poder compartir con el compañero de al lado, no tener charlas con el equipo al completo en una sala de vídeo... Al final, son situaciones que quitan la sensación de este deporte, de un grupo en sí. Luego, independientemente de la afición, están los protocolos, seguir todo a rajatabla... Pero no nos quejamos, porque son las normas y las que tenemos que cumplir. Seguro que LaLiga y las demás entidades que proponen este protocolo, lo han pensado bien y saben que es para nuestro propio beneficio. Sí resulta un poco incómodo, pero nosotros lo vamos a acatar. Somos un club que sigue la normativa a rajatabla. Vamos a ver cómo acaba esto. Sabemos cómo va a empezar, y esperamos que cambie durante la temporada.

Se supone que los entrenadores ven bien los cinco cambios.

Sí. Habrá de todo. Ahora mismo, con esta pretemporada que hemos tenido, más corta de lo habitual y sin poder jugar todos los partidos amistosos que nos hubiesen gustado, va a ser positivo, sobre todo para la salud del futbolista. Poder repartir minutos entre toda la plantilla también beneficia a los entrenadores a la hora de que todo el mundo esté un poco activo. Pero vamos a ver si lo de los cinco cambios nos beneficia o no durante la competición.

Por todo esto, ¿será una Liga más imprevisible todavía?

Sí. Primero hay que ver cómo se cierra el mercado. Todas las plantillas están en construcción. Hayalgún club que todavía no ha hecho ninguna incorporación. Además, tienen que salir jugadores. No sabemos cuál va a ser el potencial de los rivales ni el nuestro propio siquiera. Pero sí estamos contentos con lo que tenemos ahora mismo, y nuestros objetivos tienen que ser siempre cercanos. Ahora, lo más importante es la primera jornada, estar preparados para que se queden los tres puntos aquí y ganar a un buen rival. El Málaga viene con algunos problemas por toda esta situación que está viviendo, pero sabemos que es un equipo que ya los tuvo la temporada anterior y que vendrá a la Isla a competir al máximo.

¿El Tenerife dependerá mucho de los fichajes que le faltan?

La dirección deportiva está realizando un buen trabajo en cuanto a salidas y a entradas, y vamos en el mismo camino, de no precipitarnos ni fichar jugadores por fichar. Es cierto que por número hace falta que vengan bastantes jugadores, pero no queremos que venga cualquier jugador, sino que el que venga sume a lo que ya tenemos, que es bueno, y nos dé el salto de calidad que queremos.

Zarfino llegó, pero más tarde de lo previsto. ¿Trastoca mucho?

Los entrenadores siempre queremos tener la plantilla completa desde el inicio. El caso de Zarfino fue un poco difícil, porque parecía que iba a llegar hace tres o cuatro semanas y todo se fue retrasando. Como entrenador, me tengo que centrar en los futbolistas que tenemos disponibles en este momento.

Le pregunto por los demás refuerzos. ¿Qué espera de Apeh?

Es un delantero un poco atípico. A pesar de tener un buen juego directo y de ser bueno en las disputas, también es bueno en los espacios, se asocia bien... Creo que es un proyecto de buen futbolista. Está creciendo, quiere ser ambicioso y nos va ayudar muchísimo en esa parte del campo.

¿Y de Jacobo González?

Es un jugador muy versátil. Puede jugar tanto por dentro como por fuera. Ahora lo estamos utilizando por fuera por las necesidades de la plantilla, pero viene a sumar. También tiene una ambición grandísima, está con los ojos muy abiertos, quiere seguir creciendo... Le vamos a ayudar y queremos que él nos ayude a crecer.

A Pomares sí lo conocía más.

Tuve la suerte de trabajar con él. Incluso hace dos temporadas quise incorporarlo al Almería. Lo conozco perfectamente. Sé que es un futbolista muy competitivo. Es un jugador de equipo. Cualquier función que le pidas, la va a realizar. Nos dará equilibrio en defensa y en ataque, y mucha competencia en los puestos que pueda ocupar.

¿Qué tal va Bruno Wilson?

Es el que menos conocemos porque lleva poco tiempo con nosotros, pero por los informes que tenemos y lo que vimos de él para decidirnos por su fichaje, creemos que es un central que va muy bien en el juego directo y que es ganador en las disputas. Aparte de eso, tiene una salida de balón que es bastante buena para el modelo de juego que pretendemos. Luego, no le asusta jugar con una línea adelantada, que es algo también le pedimos a nuestros centrales.

¿Qué valor le da a tener a alguien en el campo como Aitor, un jugador con alma de técnico?

Creo que ya es entrenador. Es un entrenador en el campo. Y eso nos da muchísimo a los que estamos por fuera. Es capaz de leer situaciones, de comunicar... Le da más nivel a los que están a su alrededor. Lo que espero de Aitor es que sea entrenador fuera del campo dentro de muchos años, porque creo que le queda bastante cuerda.

¿En qué puesto ve a Alberto, de central o de mediocentro?

Lo veo en los dos puestos. No sabría decir ahora mismo. Él se siente cómodo en los dos puestos. Ya lo he hablado con él. Alberto no sabe el potencial que tiene. Se tiene que dar cuenta de eso. Y nos va a ayudar mucho. Estoy seguro.

¿Y a Shaq? La temporada pasada sorprendió como extremo.

Los entrenadores pedimos tener jugadores polivalentes, y este es otro caso. Él se encuentra muy cómodo en las dos posiciones. Su rendimiento es óptimo en ambas. Creemos que va a ocupar las dos para ayudar al equipo.

¿Está conforme con la defensa, teniendo la polivalencia de Pomares, Muñoz, Alberto...?

Estamos muy contentos con la defensa. Tenemos gente polivalente que es capaz de competir en varios puestos, y eso nos da una riqueza brutal a nivel táctico.

En sus equipos sobresalió el mediapunta, Juan Carlos en el Almería y Stoichkov en el Alcorcón. ¿Quién tendrá esa función en el Tenerife? ¿Borja Lasso?

Es una lástima que Borja Lasso no esté con nosotros de momento, porque es un jugador diferencial en esta categoría. Esperamos que se recupere lo mejor posible. El tiempo ya lo veremos. Los plazos los iremos marcando poco a poco. Pero tenemos otros jugadores en la plantilla que pueden ocupar esa posición, como Jorge Padilla, Álex Bermejo, que se adapta perfectamente a esa demarcación... En esa parte del campo estamos muy tranquilos. Podemos jugar con dos puntas, con un mediapunta y un punta, como estamos haciendo en este momento... En ese sentido estoy tranquilo.

¿En qué punto está Joselu?

Es cierto que es un jugador que no acabó la temporada pasada lo mejor posible y que no se encuentra en su mejor momento, pero lo va a tener, porque trabaja una barbaridad y es un futbolista importantísimo tanto dentro como fuera del campo. Es un jugador que tiene muy claros los conceptos, es muy inteligente, sabe leer bien las situaciones del juego y creo que, conforme pasen las semanas, va a ir creciendo. Él también se lo tiene que creer. Joselu es un futbolista que es más importante de lo que él piensa.

¿Qué impresión se ha llevado de los canteranos?

Ha sido una grata sorpresa encontrarnos con futbolistas como Jorge o Javi Alonso, que se han ganado por méritos propios tener un hueco en la plantilla en este momento. Tienen que seguir trabajando y mejorando. Pero nos hemos encontrado esa sorpresa. Luego vienen otros chavales por detrás que van a empujar, pero se tienen que ganar todavía su sitio.

¿Qué partido de pretemporada debe servir de referencia para saber qué Tenerife quiere?

No tiene que haber ningún tramo. Los partidos de pretemporada son para lo que son, para hacer pruebas, para que los entrenadores veamos cosas... Por ejemplo, en el último partido (ante Las Palmas) incorporamos a un jugador que llevaba una sola sesión de entrenamiento, como Bruno, hicimos la prueba de Alberto en el medio del campo, que aunque ha jugado varias veces ahí llevaba tiempo sin hacerlo... Son partidos para probar y para coger ritmo. Ni de los partidos que ganamos y en los que jugamos bien ni de los que perdimos, hay que sacar demasiadas conclusiones. Las conclusiones hay que sacarlas a partir de la jornada uno.

¿Cuál será el perfil del equipo?

Queremos ser un equipo completo, que domine las distintas fases del juego, que cuando haya que hacer un ataque combinativo, lo hagamos bien, circulando el balón rápido, siempre con sentido hacia la portería contraria, y que cuando haya que jugar directo, también controlemos esa fase... Sobre todo, queremos ser un equipo intenso. Y si queremos llevar la iniciativa, tenemos que defender todos, ser un equipo solidario, defender en bloque, ya sea en bloque bajo o alto. Como digo, dominar diferentes facetas, porque todos los partidos de esta competición nos van a llevar a jugar de una manera o de otra. No queremos ser un equipo presumible solamente en un sentido. Por lo tanto, queremos ser ese equipo del que el rival no espere qué se va a encontrar siempre y que sea capaz de adaptarse a nuestros propios futbolistas y a los rivales.

Su Alcorcón destacó la Liga pasada como visitante. ¿Tiene clara la fórmula para repetir?

Hay que hacerse fuerte en casa. Eso es lo principal y lo que queremos todos en esta categoría. Eso es primordial. Y luego, saber que cuando salgamos fuera de casa, tendremos mucho más que ganar que perder. Y sobre todo no cambiar nuestra identidad por ser el equipo visitante. Luego, dependerá mucho de las características de los futbolistas con los que contemos para cada partido.

¿Le preocupa la defensa del balón parado? Ahí, el Tenerife sufrió la temporada pasada.

Estamos trabajándolo. Antes del partido ante Las Palmas le dimos un pequeño informe a los futbolistas sobre el tema del balón parado en temporadas anteriores, que fue un hándicap para conseguir objetivos mayores. Y luego va Las Palmas y nos hace tres goles a balón parado. Sabemos que tenemos que mejorar y estoy completamente seguro de que lo vamos a hacer. Estamos en ese camino.

¿Y en ataque? ¿Quién sería el especialista en las faltas?

Creo que hay futbolistas de calidad en la plantilla para eso. Tanto Aitor como Bermejo, el propio Suso... Hay jugadores que ya son importantes en el balón parado ofensivo, aparte de los que puedan venir. También podría llegar algún especialista en el balón parado.

¿Tiene entre sus alicientes la posibilidad de vivir dos derbis?​

El derbi canario siempre ha sido apasionante, algo que siempre has querido vivir. Piensas: ojalá esté un día ahí y lo pueda vivir desde dentro. Espero que se dé esta temporada. Pero no tendrá nada que ver con un partido amistoso como el de la pretemporada Se va a comprobar en uno de competición. Ya digo que me gustaría vivir un derbi, sobre todo como local y con afición. Y si no se puede, lo viviremos de otra manera. Pero creo que es uno de los mejores derbis de España y ojalá tenga la suerte de vivirlo.

En definitiva, ¿cuál debería ser el sitio del Tenerife?

Creo nuestro director deportivo ha hablado de sumar 50 puntos y luego ya veremos. Yo digo que primero hay que sumar los 3 primeros puntos ante el Málaga. Al final, es cierto que en esta categoría lo principal es conseguir esos 50 o 52 puntos, pero nosotros no vamos a renunciar a nada. Sabemos dónde estamos y sabemos que estamos en un club exigente, y nosotros también somos muy autoexigentes. Por lo tanto, hay que ir poco a poco y sin renunciar a nada.

Los inicios: Lesión y retirada

Francisco Javier Fernández Díaz (Almería, 20-3-1980) iba para futbolista, pero una lesión provocó un giro en su rumbo cuando apenas tenía 20 años. Ya se sentía atraído por la carrera de entrenador, y este inconveniente terminó por desviar su trayectoria hacia los banquillos, aunque, seguramente, antes de lo previsto. "Tuve una lesión de rodilla importante con 20 años. En ese proceso, mientras esperaba que me operaran, empecé a entrenar equipos de niños y a sacar los títulos", recuerda Fran, un técnico que ha desarrollado su profesión en "todas las categorías" posibles, exceptuando la Primera. "Llevo más de 20 años seguidos, sin parar, y he estado en todo. Me he ido haciendo un camino poco a poco".

La decisión: Una vocación temprana

No es que no aspirara a ser futbolista profesional, pero lo que realmente le llamaba la atención era ser técnico. "Muchos niños dicen que tienen el sueño de ser jugador, y lógicamente no hay nada como eso, pero recuerdo que desde que tenía 16 o 17 años ya me gustaba esto de ser entrenador".

Formación: Técnico y universitario

Fernández completó los estudios universitarios de Magisterio, aunque no llegó a ejercer como profesor, y está cerca de terminar el Grado de Ciencias de Actividades Físicas y del Deporte. "Siempre he considerado fundamental formarme académicamente, y también a nivel personal. En las dos últimas décadas he estado entrenando, trabajando, preparando oposiciones, haciendo cursos, estudiando en la Universidad... Soy una persona muy activa en mi día a día. Para crecer, hay que ser así", afirma el almeriense.

Ayundantes: Tres incorporaciones

El técnico del Tenerife se puso al frente del equipo blanquiazul el pasado 14 de agosto, día del inicio de la pretemporada, con la ayuda de tres profesionales con los que ya había trabajando antes, Héctor Berenguel –segundo entrenador–, Cristóbal Fuentes –preparador físico– y José Miguel Marcos –asistente–. El cuadro técnico del Tenerife se completa con tres especialistas que ya pertenecían al club, el entrenador de porteros Zeben Ortiz, el preparador físico Maykol Hernández y el analista Carlos Rodríguez.