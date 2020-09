Cordero: "No tengo prisa, voy a intentar traer lo que quiero"

Juan Carlos Cordero aseguró ayer, en el acto de presentación de Carlos Pomares y Bruno Wilsom, que aguardará con cautela el movimiento del mercado de fichajes para obtener las primeras opciones y poder disponer de un gran equipo. "No voy a tener prisa, no me voy a poner nervioso y voy a intentar traer lo que quiero", aseguró el director deportivo del Tenerife, en relación a los futbolistas que aún deben llegar a la plantilla blanquiazul antes del 5 de octubre, fecha del cierre de fichajes.

Cordero reconoció que el mercado está complicado "por las dudas que hay en la sociedad y los problemas económicos. Hay que generar dinero y aún falta casi un mes. Hay que tener paciencia para conseguir las primeras opciones, y un poco de suerte para que el 5 de octubre tengamos una plantilla competitiva", dijo. Cordero quiso poner énfasis en la importancia de priorizar el concepto equipo en lugar de hacer descansar el potencial del proyecto en determinados jugadores. "Los fichajes que faltan deben ayudarnos. La plantilla está por encima de cualquier jugador que venga, se llame como se llame. Quienes vengan, tendrán que meterse en la dinámica de Fran Fernández para tratar de ser un gran equipo", En ese sentido, ve al Tenerife listo para competir. "Nos faltan jugadores y estamos en proceso, pero la misión del míster es que los jugadores den el cien por cien desde la primera jornada. El equipo llega bien para competir. Hemos jugado cuatro amistosos de nivel. Estamos listos". El director deportivo valoró la concentración en Murcia. "Ha sido un acierto poder estar en Pinatar Arena. El equipo dio un buen tono en Pinatar. El día de Las Palmas estuvimos un poco por debajo, pero estamos en proceso de analizar el equipo. El entrenador intentará sacar el mejor equipo para ganar al Málaga. Nos faltan jugadores y estamos en proceso de poder traerlos, en ese cambio", añadió.

Pepe Mel considera al Tenerife un posible candidato al ascenso porque cuenta con el dinero del traspaso de Milla. Cordero respondió que Mel quiere pasar la presión a la acera de enfrente. Para él, hay que plantear objetivos escalonados. "Prefiero hacer una mejor plantilla que apostar por uno o dos jugadores que marquen las diferencias. El objetivo debe ser los 50 puntos y luego ir a por los playoffs con ambición y luego intentar ascender. Aunque se haya vendido a Milla y a Malbasic, tenemos un desfase importante porque había muchos jugadores gastados. Estamos a dos o tres días para iniciar la Liga y falta un mes para que se cierre el mercado. Hay que ser cautos y traer buenos jugadores", indicó. Cordero asegura que el club no se plantea vender para crecer en el mercado. "Para mí no hay ningún jugador ahora mismo que esté en venta salvo por su cláusula. No vamos a vender a nadie para aumentar los márgenes económicos".

Nombres propios. Uno de los futbolistas a los que se refirió Cordero fue Joselu y en concreto a la relación coste-rendimiento del delantero. "Estamos felices con Joselu, pero espero más de él. Debe ser un jugador que marque diferencias y no por su salario, sino por su rendimiento. Contamos con él. Está en plantilla y a disposición del entrenador. Espero que dé el máximo por el club pero, por mi parte, no está en el mercado ni mucho menos". La posible llegada de un lateral derecho afecta a Fede Olivera del que dijo que "llevaba casi 6 meses sin competir y está cogiendo el tono físico. No es sub'23 y por lo tanto no puede alternar con el equipo filial. Vamos a intentar esperar para ver si el mercado nos da la opción de que tenga una cesión, que sería lo mejor", explicó. Con todo, el jugador más cerca de la puerta de salida es Nahuel Leiva, sobre suya rescisión, el dirigente se mostró optimista. "Avanzando y, al final, llegaremos a un acuerdo beneficioso para todos. Quizá la semana que viene se pueda cerrar algo. Mi posición sigue siendo la misma. Tiene un salario que nos cuesta asumir y vamos a esperar a la próxima semana ver si se puede concretar su salida", acabó Cordero.