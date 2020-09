Cordero se mueve en cuatro frentes para cerrar el plantel

El Tenerife sigue negociando la posibilidad de incorporar cuatro jugadores más antes del 2 de octubre, fecha del cierre del mercado. La tarea se ha complicado con las primeras opciones en algunos puestos, como el lateral derecho o el media punta que falta por venir. Obviamente, los objetivos prioritarios eran Antoñito y Curro Sánchez. El primero está bloqueado; el segundo, un futbolista muy deseado, puede firmar en las próximas horas en la SD Ponferradina.

El lateral Antoñito, que tenía acordadas las condiciones con el club tinerfeño, está en medio de una disputa entre el Leganés, que lo pretende, y el Valladolid, que no cuenta con él, pero lo tiene bloqueado porque el club pepinero no le traspasa a José Arnáiz. Con la rescisión acordada, Antoñito iba a venir cuando surgió el interés del Leganés. Al Valladolid le interesa recuperar al delantero José Arnáiz, que es canterano del club blanquivioleta, y está dispuesto pagar por él, pero el Lega no lo vende; el Leganés quiere llevarse de Pucela al joven Miguel de la Fuente y a Antoñito, a ambos gratis. Los dos clubes ya venían picados por un affair con el meta Cuéllar la pasada campaña. El bloqueo ha alejado a Antoñito del Tenerife, de momento.

Las otras opciones conocidas son Eneko Bóveda, que tiene contrato y cláusula de rescisión en el Deportivo. Richard Barral dijo en la Ser que cuentan con Bóveda. Los tiros apuntan a Aitor Buñuel, un internacional sub'21 que descendió con el Racing de Santander y que por este mismo motivo puede salir del club de su vida.

Curro, a Ponferrada. El centrocampista andaluz ha sido el tapado del mercado hasta ahora. Las Palmas esperaba llevárselo como cedido si finalmente lo fichaba el Levante, pero no sucedió tal cosa y el canterano del Sevilla negoció como jugador libre desde que descendió con el Numancia, ante el Tenerife. Para Fran Fernández habría sido un fichaje extraordinario, porque es versátil, en tres cuartos de campo tiene pase y una notable facilidad para el gol. Al Tenerife le marcó en los dos partidos de la pasada campaña. Su encaje perfecto sería por detrás del delantero centro, una posición en la que es clave añadir esas cualidades, pase y gol.

El portal Infobierzo de Ponferrada da por hecho el fichaje del andaluz en la Ponferradina, que será anunciado en cuestión de horas. Es sorprendente que clubes más potentes hayan perdido la puja con el equipo de Bolo.