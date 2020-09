Cavanaugh, con "energías" ante su debut con el Canarias

Tyler Cavanaugh (Syracuse, Nueva York, 9-2-1994), uno de los fichajes del CB Canarias para la temporada 2020/2021, se aproxima a su debut en un partido oficial con el equipo aurinegro con el entusiasmo de poder aspirar a un título, el de la Supercopa Endesa, competición que se celebrará este fin de semana en la Isla con la participación de Real Madrid -adversario de los tinerfeños en la semifinal del sábado-, Barcelona, Baskonia y del anfitrión.

"Se trata de la primera oportunidad que tenemos de optar a lograr un título", recordó ayer el jugador, de 26 años y 2,06 de estatura. "Nos sentimos con muchas ganas de participar", dijo destacando la "confianza" que le ha transmitido el club a la plantilla con vistas a la cita inaugural del nuevo curso y deseando llegar a la final del domingo. Eso sí, recordó que el Iberostar Tenerife no es favorito. "Tenemos claro que jugaremos contra uno de los mejores de Europa", dijo refiriéndose al Real Madrid.

El equipo de Txus Vidorreta no tendrá solo la oposición de un adversario de tan alto nivel, sino que no podrá contar con el apoyo del público, dado que, en principio, la Supercopa se celebrará en el pabellón Santiago Martín a puerta cerrada. Para Tyler será "difícil" cogerle el pulso al partido en esas condiciones, porque "no es lo mismo jugar sin espectadores" en un deporte como el baloncesto. En cualquier caso, no planteó excusas. Su experiencia reciente en su club de procedencia, el Alba de Berlín, le sirve de referencia. "En Alemania jugué algunos partidos sin aficionados y ya sé cómo es, pero en este caso la motivación viene por la competición que es, la Supercopa, y el rival, el Madrid".

Dejan, una "gran pérdida". Cavanaugh no podrá compartir minutos sobre el parqué con Dejan Todorovic, quien se perderá la temporada por la rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda que sufrió en el amistoso del pasado domingo ante el Estudiantes. "Han sido días complicados para el equipo", confesó Tyler. "Estuve allí y me estremecí al ver la reacción de Dejan", comentó un jugador que, en su momento, también tuvo que parar a causa de una lesión. "Ahora necesita que todos estemos con él durante el proceso de recuperación", recomendó. "Es una gran pérdida para el equipo, porque Todorovic es un jugador con mucho talento y con facilidad para anotar y para crear".

En su presentación como canarista, Canavaugh se mostró "muy contento" por la etapa deportiva que inicia. "Estoy muy agradecido por la oportunidad que me ha dado el club; me encantan los compañeros y quiero seguir creciendo junto a ellos y conocer la Isla", declaró el jugador formado en las universidades de Wake Forest y George Washington, y con recorrido en dos franquicias de la NBA, en concreto, Atlanta Hawks y Utah Jazz, con las que intervino en 50 partidos tras destacar en sus equipos vinculados de la NBA G-Lague, los Erie BayHawks y los Salt Lake City Stars. De ahí dio el salto a Europa, al Alba Berlín, en el que se proclamó campeón de Copa y Liga y con el que pudo participar en la Euroliga. Sus números en la competición alemana durante el ejercicio pasado fueron de 9,2 puntos y 4,1 rebotes por partido.

Ahora se encuentra "con energías" para adentrarse en la Liga Endesa, abriéndose paso inicialmente en la Supercopa. "Estoy muy emocionado por poder empezar a jugar con este club y continuar aprendiendo en cada partido", dijo en una rueda de prensa desarrollada en el Santiago Martín.

Tyler aseguró que siempre da el "cien por cien" en la pista y que es "duro físicamente" en las labores defensivas. Además, avanzó que le gusta "correr en transición, ir duro al rebote tanto en defensa como en ataque y abrir el campo" con su "habilidad" en los tiros de tres puntos y también en "posiciones interiores". Su estreno se acerca. Este sábado, a las 20:30 horas, Iberostar y Real Madrid buscarán el pase a la final de la Supercopa.