Quico De Diego: "Lo importante es no volvernos locos y fichar lo que se pueda"

La Segunda B se llevó por delante todos los proyectos que se formaron en Tenerife. El tercer intento del Marino apuesta por el sentido común. Está en buenas manos.

¿Cómo arranca el Marino su pretemporada?

Bueno ya empezamos este sábado con los test físicos y a partir de mañana vamos ya con los microciclos del trabajo que tenemos planificados para prepararnos para la Liga. Estábamos esperando a confirmar la fecha de inicio de la competición para planificar la pretemporada. Tenemos seis semanas de preparación, me parece un período suficiente teniendo en cuenta que la mayoría de nuestros jugadores acabaron de competir hace un mes.

Es un verano complejo, teniendo en cuenta que hay que formar un equipo nuevo y para una categoría superior.

Como le pasa a todos los equipos que suben. Hemos dado seis o siete bajas, hemos incorporado a nueve futbolistas, y estamos ante un escalón más en una categoría que se acerca ya al fútbol profesional, tenemos que oponer un equipo de calidad si queremos mantenerlo el año que viene en Segunda División B.

¿Qué modelo seguirá el club? ¿El equipo será semiprofesional o amateur?

Dentro de las posibilidades económicas de que disponemos, el equipo va a tener dedicación exclusiva para entrenar. Vamos a trabajar por las mañanas y por ejemplo la próxima semana doblamos sesión tres veces. Me parece un factor determinante para poder cumplir el objetivo. Si actúas como un equipo de Tercera que entrena solo por la tarde ya tienes mucho perdido, porque la mayoría de los rivales son equipos hechos para ser profesionales, con dinero, y tenemos que estar a la altura para competir. De lo contrario, estaríamos dando facilidades y seríamos débiles ante rivales tan potentes.

¿Eso se verá reflejado en la estructura técnica también?

También vamos a tener dedicación exclusiva, hay puestos en los que aún buscamos la persona idónea, pero no cabe duda de que hay que dar un salto hacia delante. Somos un recién llegado y cometeremos errores, pero hay que procurar que sean los menos posibles.

¿Tiene la plantilla que quería?

Sí, dentro de las posibilidades que tiene el club, sí. Paco Santamaría, Mario (Rivero) y yo, con alguna ayuda más, intentamos hacer el mejor equipo posible. Tengo claro que nosotros no podemos competir a nivel económico con algunos equipos de la categoría. Conozco las cantidades que se están pagando por algunos delanteros y son desorbitadas para nosotros. Estamos reuniendo un buen grupo y si somos un equipo sólido podremos competir y tendremos posibilidades de estar el año que viene otra vez en Segunda División B.

¿El entendimiento con el Tenerife será básico?

Sí, es fundamental. Para nosotros, porque nos reforzamos con jugadores cualificados, y para el Tenerife, porque hay un escalón menos para que los chicos se formen en una categoría complicada como la Segunda B. La relación del presidente Paco Santamaría con el Tenerife es magnífica y si hay posibilidad de incorporar más jugadores vamos a hacerlo.

Están encuadrados en un subgrupo andaluz. ¿Tienen datos para compararse?

Hay varios equipos, como Marbella y San Fernando, que están en otro escalón, luego están Recreativo de Huelva y el Sanluqueño, que creo que este año también ha invertido. Nosotros tenemos que intentar competir con esos equipos fuertes económicamente, pero siempre digo que el Madrid también pierde a veces con Osasuna o Valladolid. Vamos a intentar ser un equipo sólido, con gente joven y que tiene ganas de demostrar. Ese va a ser nuestro fuerte.

¿Tamarecite y Las Palmas B están en el escalón del Marino?

Depende de como vayan haciendo sus plantillas. El Tamaraceite era ya un equipo de Segunda B, por lo jugadores que tiene, estaba en Tercera por las circunstancias. Las Palmas B es una incógnita, ha dado bastantes bajas, ha fichado a chicos con experiencia, pero no sé qué plantilla va a tener. En su equipo C había jugadores interesantes para ellos. Seguramente será un equipo joven y difícil de batir.

Los playoffs de ascenso dejaron claro que cada vez se juega mejor en una Segunda B que tenía muy mala fama en ese aspecto, ¿no le parece?

Sí, de esos playoffs de ascenso a Segunda A vi muchos partidos y ascendieron equipos que proponen, con una idea de juego combinativo. Tengo muy claro que la idea de fútbol que tengas no está reñida con la categoría en la que estés. Además, en líneas generales, son todos buenos campos en los que se puede desarrollar un fúbol combinativo. Nosotros nos intentaremos adaptar a las circunstancias, pero tengo claro que vamos a mantener la idea que nos trajo hasta aquí.

O sea, ser equilibrados y con el gol que se pueda comprar. ¿El delantero marca la diferencia?

Está claro que el gol es clave, pero dentro de lo que cabe estamos dando pasos buenos para fichar a ese delantero, no vamos a cambiar la idea, pero siempre con algunos matices, depende del partido que sea, pero con la filosofía que creemos adecuada.

La condición de local del Marino le ofrece a los visitantes un campo óptimo. Habrá que buscar un aliado en el calor de los domingos a mediodía.

Todos los equipos que vienen a jugar contra el Tenerife se quejan del calor. Ojalá sea así. Estamos acostumbrados a jugar en este campo. Me imagino que empezaremos sin público, no sabemos cómo va a evolucionar la crisis por la pandemia. En general, por este aspecto no tendremos ninguna disculpa para no ganar.

¿Qué se debe aprender de los descensos en los proyectos anteriores en Segunda B?

Principalmente, no volvernos locos. Hay que fichar lo que se pueda arreglado a las posibilidades económicas e intentar reunir una plantilla idónea a partir de la idea de juego que tenemos. Creo que lo estamos consiguiendo, a falta de algunos matices. Hay que ser fuertes defensivamente y de medio campo hacia adelante hay que tener gente dinámica, rápida. En momentos determinados podemos cambiar la manera de preparar los partidos, pero sobre todo vamos a ser un equipo joven, con ilusión y con ganas, que va a intentar hacer las cosas bien.

¿El objetivo es eludir el grupo de la permanencia?

Creo que sí, ese es el objetivo claro y más teniendo en cuenta el potencial económico de los demás. Vamos a ver primero como evoluciona la pretemporada, iremos entrenamiento a entrenamiento y partido a partido.

¿Qué opina de la reestructuración de la Segunda B y la creación de la Liga Pro?

Hay que mirar hacia adelante, al futuro, en Alemania hay una 14 divisiones. La Segunda B es una categoría bonita. Hay que mirar también el tema de los calendarios, es necesario acabar esta temporada antes por la celebración de la Eurocopa. Creo que se ha optado por la mejor solución y hay que tener empatía con la Federación Española, el problema de la pandemia es grave y han intentado solucionarlo de la mejor manera posible.

¿El Marino se entiende con los equipos de su zona?

Sí, el presidente cuida bastante este aspecto. Tenemos buena relación con todos los equipos, intentaremos mejorarlas. Ese es un factor importante para ir creciendo desde abajo, desde el Juvenil Nacional que tenemos hasta el segundo equipo, para llegar luego a ser jugador de Segunda B.

¿Hay recursos en la cadena de filiales para abastecer al primer equipo?

Sí, el filial va a competir en Preferente. Va a tener un equipo bastante bueno, algunos chicos empezarán la pretemporada con nosotros. Si tenemos algún problema, tiraremos de ellos.

¿Entrenar al Marino en Segunda B colma las aspiraciones de Quico de Diego?

Ya estuve entrenando en Segunda B, en el San Isidro, fui cesado tras 13 jornadas. Es una ilusión grande, tenía ganas de volver a esta categoría, que es complicada. Es difícil dirigir aquí, porque hay muchos entrenadores. Se brinda la oportunidad y por trabajo, ilusión y ganas no va aquedar para conseguir el objetivo de la permanencia, que sería importante para nosottros y, sobre todo, para la Isla, porque aquí los jugadores tienen un sitio donde mostrarse.