Todorovic: "Me gusta anotar, creo que tengo muchos puntos en las manos"

Dejan Todorovic (26 años, 1,96 metros) es un ejemplo más de la polivalencia que preside la plantilla del Iberostar Tenerife 20/21. Así lo admite el propio exterior de nacionalidad serbia, que dentro de la tarea "de hacer todo lo que pida Txus", ha desvelado que intentará "jugar como un combo, de dos y de tres". "Me gusta anotar, creo que tengo muchos puntos en las manos y prefiero estar con el balón antes de depender de que creen puntos para mí. Me gusta jugar de dos, pero en este baloncesto de hoy en día no hay muchas diferencias entre las dos posiciones", revelaba el nuevo jugador canarista.

Llega Todorovic al conjunto lagunero atraído por un "proyecto" que le ha "gustado mucho". " No era muy difícil decidirme a venir aquí viendo las cosas que ha hecho el club en los últimos años y la manera en la que me presentaron el proyecto. Creo que he tomado una buena decisión ya que lo veo como un siguiente paso en mi carrera. Tengo ganas de que todo esto empiece", argumenta el ex del Andorra, que ya en otros veranos había sido tentado por el cuadro lagunero. "Sí, lo hicieron, pero no de esta manera y además había otros equipos con proyectos más interesantes. Este año fue algo distinto y más convincente que al final no pude rechazar", admite Dejan.

Y en ese paso al frente que da en su carrera, Todorovic deja atrás un equipo, el Andorra, "un gran equipo con muy buenos compañeros y entrenadores" para enrolarse en otro con baloncestistas "con más experiencia y talento", al margen de gozar de "muchas oportunidades de ganar títulos", una de las razones que le "convenció para jugar aquí". Con 26 años y casi 150 partidos de ACB de experiencia, considera Todorovic que el entorno canarista le "ayudarán a mejorar" su "entendimiento del baloncesto y ser más maduro". "Estoy en un buen nivel pero tengo ganas de mejorar en todo; creo que nunca se para de aprender", añade el cupo aurinegro.

En un análisis más global del equipo, Todorovic cree que en la Supercopa se apreciará una versión más real del Iberostar. "Llevamos mucha carga de entrenos y no se puede ver cómo estamos de verdad", explica el exterior, que ve en el plantel canarista "un equipo bastante completo, con dos jugadores en cada puesto y con mucho físico". "Esperemos evitar las lesiones y que la suerte nos acompañe un poco", pide como deseo. En este sentido, Dejan (que hace dos años sufrió la triada en una de sus rodillas), envió un mensaje de ánimo al ahora lesionado Santi Yusta. "Que sea paciente, que cuide su rodilla y no tenga prisa porque, aunque haya sido una rotura algo menor que la mía, es una lesión muy grave", expresa.