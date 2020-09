Tenerife-Las Palmas, último ensayo real antes de la Liga

Última prueba para el Tenerife antes del comienzo oficial de la temporada. Lo esperado es que Fran Fernández lleve a cabo esta tarde (18:00) ante una UD Las Palmas bastante renovada, su ensayo oficial de lo que pretende que sea un arranque fructífero. Ese es uno de los grandes objetivos del club, a corto plazo, casi una obsesión: empezar bien la Liga, estar con los mejores desde el principio y, sobre todo, evitar generarse la necesidad de una remontada en la segunda vuelta, como ha sucedido en las últimas campañas. En este sentido, con solo tres amistosos disputados, en medio de tantas restricciones, un partido como el de esta tarde, con independencia de la carga emocional que conlleva aún sin público en las gradas, es una gran oportunidad de avanzar en la consolidación de la idea, intentando que la simulación sea lo más aproximada posible a la propuesta final del día 13.

Un dibujo claro. Fernández ha apostado por el 4-2-3-1 en los tres partidos amistosos de Pinatar Arena. En su corta carrera como entrenador ha consolidado una idea reconocible, la que le ha traído al Tenerife. Su fútbol presenta rutinas muy concretas. Trata de que su equipo saque la pelota jugada para atraer al rival. A veces baja Aitor Sanz a la altura del portero para iniciar. El siguiente paso es ser lo más vertical posible en el segundo escalón del juego, con cambios de orientación y pases directos a los delanteros para jugar al espacio con futbolistas de las cualidades de Apeh o Jorge Padilla. Sin la pelota, el estilo de Fernández propone activarse en todos los sectores que haya posibilidad de robo, con una presión intensa, siempre yendo con muchos jugadores, para defender muy alto. Eso permite que el equipo se junte muy avanzado. El miércoles, Juan Carlos Cordero valoró la cualidad del nuevo central Bruno Wilson de defender hacia delante. Esta es la idea, lo que ahora se denomina bloque alto. Los tres amistosos en Pinatar mostraron ratos largos de un Tenerife muy junto, gracias al trabajo inmediato tras la pérdida de balón.

Entrenador de ideas fijas. En sus equipos anteriores, el nuevo entrenador blanquiazul ha mantenido alineaciones reconocibles. En el Tenerife todavía no ha podido darle una mínima continuidad a un once, pero esta tarde podríamos ver un esbozo del equipo que más opciones tiene para arrancar la temporada, siempre sujeto luego a cambios del mercado. El hecho de jugar tan seguido en Murcia aconsejó rotaciones continuas. Tal vez no empiece Bruno Wilson, recién llegado que está llamado a ser titular en la temporada.

Los once primeros. Ortolá podría mantener la titularidad; Shaq Moore, Sipcic, Bruno y Pomares forman una defensa por la que se podría apostar, aunque Álex Muñoz es tan titular como cualquiera en el sector izquierdo. En el medio, la pareja ideal es Aitor Sanz-Zarfino, pero en ausencia del uruguayo y del fichaje que se incorpore, puede haber opción para Javi Alonso en la función de volante de recorrido. Más dudas hay en tres cuartos de campo, porque Suso y Jacobo se disputan el puesto de extremo derecho, como Bermejo y Shashoua en la banda contraria. Nahuel está sujeto a posible cambio de equipo. La diferencia entre los cuatro de los costados es notable. Suso y Shashoua le dan amplitud y desborde al equipo, porque son encaradores, extremos a la vieja usanza; Jacobo y Bermejo terminan más por dentro, pisan el área y harán daño en el segundo palo como llegadores. El Tenerife parece más hecho para atacar por el costado derecho, porque los laterales son de distinto perfil también y Shaq tiene más opciones de ir hacia arriba que Pomares, por ejemplo.

Dos delanteros. También hay dudas en la elección de los dos futbolistas que jugarán por dentro. Apeh y Joselu parecen con ventaja, pero compiten Bermejo y Padilla. El Tenerife parece hecho para atacar con dos delanteros, pero a Fran Fernández le ha ido muy bien con un enganche por detrás del delantero. Ya hizo Pichichi a Álvaro Jiménez en Almería, con Juan Carlos Real a su espalda; y sacó la mejor versión de Stoichkov en Alcorcón en tres cuartos. Aquí, todavía no tiene a Borja Lasso.