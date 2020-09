Nauzet Trujillo debuta en MMA

Bombazo. Después de ajustarse prácticamente todo lo que ha disputado en muay-thai, Nauzet Trujillo se atreve con una modalidad nueva, el MMA (Artes Marciales Mixtas). El lagunero se enfrentará fuera de España (24/09/2020) a un excampeón de Glory (K-1) un fajador que disputará su tercer envite en MMA ante el nuevo soldado de Moisés Ruibal.

Es el único de los grandes fajadores de la provincia de Santa Cruz de Tenerife que ya tiene cerrado un combate. Mientras que Jonay Risco sigue esperando por confirmar su estreno en la prestigiosa ONE FC Championship, Nauzet Trujillo no ha dudado cuando se le ha presentado una oportunidad de abrirse camino en el mundo de las artes marciales en una disciplina tan versátil como el MMA.

Después de imponer su impronta sobre el entarimado del Juan Ríos Tejera para abrocharse el cinturón de muay thai ISKA en menos de 70 kilos, el discípulo de Javier Rodríguez Kuky mantendrá la esencia del Thai y aplicará, como buen alumno -siempre lo ha sido- las consignas de uno de los mejores maestros de las artes marciales y kickboxing del país, Moisés Ruibal.

No será empresa fácil llevarse el cara a cara ante el holandés que deslumbró a principio de la pasada década. Primero, porque el oponente tiene bagaje en MMA, cosa que Nau no; segundo, porque no es cualquier cosa enfrentarse a un súper campeón de Glory (K-1).

Al aseado boxeo del holandés, codos y rodillas. En una pelea en 70 kilos, Trujillo tendrá que mantener la guardia bien montada y, en cuanto pueda, usar su mejor arma: los codos. De igual modo, el tinerfeño debe aprovechar los centímetros que tiene de más sobre el de los Países Bajos. Lo que está claro es que se vislumbra una contienda con mucha intensidad.



Bajo la tutela de Moi Ruibal

Entre los costes de oportunidad, bajar la persiana del Shoothon. El mayor semillero de maestros del muay-thai ha puesto un punto en su trayectoria. Nauzet Trujillo seguirá impartiendo clases y fogueándose en el "Fight Club Moi-Rui & Susi Team", un emplazamiento que abrió suspuertas el pasado viernes. Ahí, Ruibal ya hace sonar el 'Theravada song'.