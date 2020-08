Richotti: "Me entusiasma volver a tener minutos y un rol importante"

Desde su último partido oficial hasta el siguiente que pueda volver a jugar pasarán unos siete meses y medio...

Una locura... Se hace muy largo.

Usted que ha vivido parones tan largos por culpa de graves lesiones, ¿este paréntesis le deja sensaciones parecidas?

Yo creo que esto es peor, porque tú estás sano y con ganas de jugar, pero al final no puedes. El no poder competir se está haciendo largo.

Echando la vista atrás, y dada la situación que se vivía en ese momento, ¿agradeció que el Fuenlabrada no volviera a jugar más y quedarse así en casa?

Sí, la verdad que sí. Sobre todo cuando todo empezó a empeorar, estando en Fuenlabrada, lo viví de una manera muy directa. Tuvimos algún que otro positivo en el equipo, como Bobrov, y también varios vecinos de mi edificio pasaron el virus. Realmente hubo mucho miedo y hasta cierto punto me quedé tranquilo cuando nos dijeron que no teníamos que jugar más.

Expresa abiertamente haber pasado miedo...

Sí, sí. Porque en ese momento uno desconocía todo lo que rodeaba al virus, y solo te quedabas con el gran número de contagios y muertos que se producían. Yo era el que más exponía a mi familia y por nada del mundo quería arriesgar la salud de mi hija pequeña. Un poco se metió el miedo en el cuerpo.

¿Y esa sensación todavía persiste o ya se ha atenuado?

Al final siempre ese miedo queda en el cuerpo. Y está bien tenerlo porque te hace tomar las precauciones necesarias, y más ahora, que parece que la situación está de nuevo empeorando. Esperemos que no llegue a los números de mitad de abril. Todo pasa por que la gente sea responsable.

Hablemos de lo deportivo. ¿No tuvo opción real de conseguir hueco en la ACB?

La verdad que no me había salido nada en ese momento y mi idea era no irme muy lejos con esta situación. No me apetecía probar en otros países, sino quedarme en España. Por eso contemplé de manera seria el jugar en la LEB y el del Palencia fue el proyecto que más me entusiasmó y el que apostó más fuerte por mí.

Pero una posible vuelta a Italia o incluso a Argentina quizá no habría supuesto un riesgo tan grande...

Me planteé más Italia antes que volver a Argentina, e incluso tuve alguna oportunidad en Brasil y México, pero como está la cosa prefería quedarme lo más cerca posible de casa.

No parece que esta sea la misma LEB Oro que usted dejó hace ocho años cuando ascendió con el CB Canarias...

No lo sé, aunque puede que haya cambiado, sí. Hay mucha incertidumbre y solo espero que se pueda jugar con todas las garantías y podamos disfrutar de un buen año.

¿Con qué intención ficha en Palencia? ¿Reivindicarse, liderar el equipo, disfrutar...?

Sobre todo voy a disfrutar. Voy a ser una pieza clave dentro del equipo y eso es algo que me importa. Me entusiasma muchísimo el tener un rol importante y contar con minutos. La idea es esa, disfrutar, y sobre todo tratar de pelear por el ascenso. Esa es la intención del club, yo pienso que tengo todavía mucho basket por delante y creo que será un gran año.

Habla de disfrutar, pero la figura de Richotti no pasará desapercibido en ninguna pista...

Puede ser, pero la verdad que no me veo como una estrella de la liga. Me considero un jugador más aunque entiendo que pueda haber algo de expectación por el hecho de proceder de la ACB, y que el haber jugado ocho temporadas seguidas en ella genere una expectativa superior.

Sobre el papel plantillas como la del Breogán, el Coruña y el Valladolid parecen con argumentos para ser grandes candidatos a subir. ¿Se podrá meter Palencia en esa nómina de aspirantes?

Es la idea. El Palencia lleva años persiguiendo entrar en esa lucha y creo que este se han hecho grandes movimientos para conformar una plantilla muy competitiva.

¿Se hace a la idea de que vuelva a haber un gran parón por culpa del covid?

Es muy probable que haya contagiados dentro de los equipos a lo largo de la temporada, por lo que serán fundamentales los protocolos que se puedan configurar. Es imposible controlar la vida personal de los jugadores, por lo que serán básicas las precauciones que se tomen para evitar un parón.

¿Los deportistas profesionales estarían dispuestos a hacer vida casi monacal para minimizar el riesgo de contagio?

En una temporada de ocho o nueve meses resulta muy difícil llevar una rutina de ir de casa al pabellón y de nuevo a tu casa. Es algo que, sinceramente, te puede llevar a la locura. Con responsabilidad se puede tener una vida relativamente normal, y aunque no todo dependa de mí, tengo una familia y no le puedo decir a mi mujer que se tiene que quedar en casa y pueda relacionarse con nadie porque yo tengo que jugar el fin de semana. Ahí es donde entra en juego la responsabilidad de los núcleos familiares.

¿Qué sensación le deja el equipo que ha montado el Canarias?

Me parece un equipazo, un equipazo. Creo que han formado una plantilla muy competitiva con gente que conoce la liga, y eso al final resulta fundamental en la ACB. A eso añaden a Cavanaugh, que es un gran jugador. Será un plantel muy competitivo.

¿Le sorprendió que en la Fase Final no rindieran algo mejor?

Por la dinámica que estaban llevando y por los resultados cosechados durante la temporada evidentemente todo el mundo esperaba un poco más. Supongo que dentro del club habrá sido algo de decepción.

¿Qué le parece la tendencia que está tomando el club de recuperar a los tinerfeños que están destacando fuera?

Bien. Es importante tener jugadores de la tierra para que la afición se sienta identificada. Sobre todo después de nuestro último año, en el que se renovó la plantilla por completo. Es una decisión acertada porque son de aquí y también por la carencia de cupos que existe.

El CB Canarias dijo en su día que le guardaba una plaza en su organigrama para el futuro. Ahora más en frío, y aunque le quede todavía mucho baloncesto por delante, ¿le agrada esa invitación?

Sí. Tengo claro que el Canarias es como mi familia, guardo gratos recuerdos y mantengo buena relación con la gente del club. Por eso el día que me retire me gustaría formar parte del proyecto. No sé en qué rol, pero estaré encantado de hacerlo. Incluso tengo la esperanza de poder retirarme como jugador en el Canarias.