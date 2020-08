Cebrián: "Sé de lo que me cuentan porque estuve al otro lado de la mesa"

Olímpica en vela como deportista, ahora en la función de edil, le toca lidiar con mar de fondo. Tras mes y medio en el cargo, aún trata de estabilizar la nave

¿Qué se ha encontrado Alicia Cebrián en la concejalía de Deportes de Santa Cruz?

Al llegar me encontré con un servicio un tanto desperdigado, con gente trabajando en la sede de la calle de La Noria y otros teletrabajando, por lo que nos marcamos como objetivo que Deportes, otra vez, se ubicase en las oficinas del Pabellón Quico Cabrera, porque creemos que es el punto neurálgico del deporte en la ciudad. Contentos, porque ahora ya estamos todos juntos.

¿Entre la crisis por el covid y la época estivalle ha dado tiempo de pasar de meras tomas de contacto?

En estas semanas no he parado de recibir a diferentes presidentes de clubes, entrenadores, deportistas y también a asociaciones. Nos hemos visto con todo aquel que lo ha solicitado para escuchar sus inquietudes y necesidades.

Aún así varios clubes y entidades se sienten abandonados y se quejan de que usted todavía no ha abordado asuntos vitales para , el día a día del deporte en la capital...

Desde que este equipo de Gobierno tomó posesión nos hemos reunido con más de 40 clubes y federaciones, para realizar un primer análisis de los asuntos pendientes y proyectos en común con todos ellos. Tanto por parte de este ayuntamiento como por los propios clubes la predisposición es máxima para trabajar de forma conjunta y afrontar los retos que tenemos por delante.

Uno de esos clubes disgustados es el Atlético San Juan de fútbol, que lamenta el deficiente estado en el que se encuentra el campo de María Jiménez, cuando se supone que se habían solventado los trámites para su arreglo...

En los próximos días técnicos municipales se desplazarán al lugar para comprobar el estado de la instalación, al tiempo que continúan los trámites para licitar las obras de mejora de este equipamiento. En concreto, los dos pasos que quedan por resolver son el nombramiento de los miembros de la mesa y la publicación de la licitación en la plataforma de contratación.

¿Ha habido un denominador común en estas inquietudes de las que habla por parte de los clubes?

Cada uno presenta sus quejas. Los deportes de equipos se encuentran básicamente con el problema del espacio, porque hay muchos clubes y no tenemos demasiadas instalaciones. Uno de los objetivos que nos hemos marcado es que Santa Cruz vuelva a poseer un nivel deportivo como el que tenía hace años. Creo que la ciudad está infrautilizada y no se está aprovechando todo el talento que existe. Debemos procurar que esos buenos deportistas que tenemos aguante en su tierra todo el tiempo posible gracias a las ayudas y facilidades que se le den.

También hay críticas sobre la no realización de diferentes actividades de verano...

Efectivamente, el 10 de julio, tres días antes de la llegada de esta concejala al Ayuntamiento, el anterior equipo dejó firmado el decreto para la reanudación de esas actividades. Ese decreto establecía que se debían retomar el 1 de agosto, pero sin tener en cuenta que no se había avanzado nada en la adaptación al protocolo de seguridad. Desde el primer día, y en continua comunicación con la empresa que desarrolla las actividades, nos pusimos a trabajar en el trámite jurídico administrativo, ya concluido; así como la adaptación de cada una de las actividades al protocolo establecido, pues cada una de ellas tiene sus propias características. Coincidió además, con el traslado del área de Deportes, algo que limitó la operatividad de atención a los usuarios de estas actividades. Durante este mes y medio la empresa ha estado en permanente contacto con el Ayuntamiento y en septiembre los trabajadores volverán ya del ERTE, y hasta el inicio de las actividades, pueden contribuir a rematar esa adaptación a los diferentes escenarios de seguridad de cada una de las actividades.

Algunos clubes de fútbol base se quejaron, semanas atrás, de que otros equipos estaban llevando a cabo entrenamientos cuando los campos de juego debían permanecer cerrados. ¿Qué sabe de ello?

Cada federación, entre ellas la Tinerfeña de fútbol, con la que nos hemos reunido, ha tenido que elaborar un protocolo; y luego cada club ha tenido que cumplimentar un documento en el que se compromete a cumplir ese protocolo para empezar los entrenamientos. Antes de que ese protocolo estuviera listo es cierto que las instalaciones se supone que estaban cerradas... pero la gente se cuela.

¿Y no tienen localizados quiénes han sido?

No...

No es habitual ver a una exdeportista profesional como concejal de Deportes, al menos en Santa Cruz. ¿Se toma esta condición como una ventaja o con mayor presión porque quizá se espere mucho de usted?

Creo que es algo positivo. Por ejemplo, todo lo que me cuentan lo entiendo perfectamente porque lo he vivido con anterioridad. Como he estado en el otro lado de la mesa sé lo que hay. No tengo miedo alguno porque lo haré lo mejor posible para sacar adelante el deporte de Santa Cruz y lograr que el deportista se sienta mejor tratado.

Cumple mes y medio en el cargo, casi la mitad de esos 100 días por los que se suele evaluar a un político. ¿Será buen momento para ponerle nota a Alicia Cebrián?

Bueno, eso es algo que no puedo contestarlo yo, sino que lo juzgarán otros. Además, todavía no contamos con la figura de un director técnico, un puesto importante que me será de gran ayuda; no me ha dado tiempo de abarcarlo todo. Trataremos de tenerlo cuanto antes. Lo que sí aseguro es que estoy con muchas ganas y muy motivada.

Desde fuera hay una sensación manifiesta de que el anterior grupo de gobierno fue bastante efectivo en la recuperación y mejora de bastantes instalaciones deportistas de pequeño rango. ¿Cree usted lo mismo?

Ha habido mejoras, por supuesto. Es evidente que se arreglaron varias canchas en diferentes barrios. Y eso es bueno...

Pero supongo que el actual grupo de gobierno querrá actuar en algunas cosas más...

No se pueden dejar de lado las instalaciones porque con el uso y el tiempo se irán deteriorando, pero es verdad que nuestro proyecto también tira por otros lados.